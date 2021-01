Sondaggi politici/ Lega al 23,6%, Pd sfiora il 20%. Boom FI: è all’8,2%

Analizzati i dati di EMG, è tempo di andare a scoprire la supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi. Un dato balza subito all’occhio: i cinque principali partiti del Paese sono stabili o in crescita. La Lega di Matteo Salvini si conferma prima forza d’Italia: il Carroccio guadagna lo 0,1% e si attesta al 23,6%. Bene anche il Partito Democratico, ad un passo dal 20%: i dem passano dal 19,6% al 19,9%.

Stabile Fratelli d’Italia al 16,3%, mentre il Movimento 5 Stelle torna a guadagnare terreno: i grillini sono quotati al 14,8%, +0,6% rispetto a due settimane fa. Il rialzo più consistente è quello fatto registrare da Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi sono all’8,2%, +0,8% rispetto alla precedente rilevazione. Passiamo adesso ai partiti minori di Centrosinistra: Azione di Carlo Calenda è al 3,6% (-0,3%), La Sinistra al 3,4% (+0,2%), Italia Viva di Matteo Renzi al 3,1% (-0,2%) e +Europa all’1,9% (-0,2%). Infine, troviamo i Verdi all’1,6% (-0,4%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLA CRISI DI GOVERNO

Archiviate le intenzioni di voto, passiamo ai sondaggi politici di Ixè sulla crisi di governo. Tra rimpasto, nuovo esecutivo ed elezioni anticipate, cosa preferiscono gli italiani? Il 45% è per mantenere in carica il governo Conte, cercando di allargare la maggioranza, mentre il 26% è per il ritorno al voto. L’11% preferirebbe fare un altro governo, con un nuovo premier ma sempre con una maggioranza guidata da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Il 7%, invece, sarebbe a favore di un governo con una maggioranza guidata dal Centrodestra. I sondaggi politici di Ixè segnalano inoltre un calo di consensi per il premier Conte e per il governo giallorosso: la fiducia nei confronti del giurista scende dal 54% al 52%, mentre quella nei confronti dell’esecutivo passa dal 56% di novembre al 53% di oggi, mentre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA