Sondaggi politici/ Partito di Conte al 10,2%: M5s perde il 5,1%, mentre Lega e Pd…

Nelle ore della crisi di governo arrivano i sondaggi politici di EMG per Cartabianca. Dati importanti perché comprendono anche il possibile partito del premier Conte, che si posizionerebbe come quarta forza del Paese al 10,2%, “saccheggiando” voti a destra e a manca. La Lega si confermerebbe primo partito con il 23% (-1%), seguito da Partito Democratico con il 16,5% (-3,3%) e da Fratelli d’Italia con il 16% (-0,3%).

Il partito più colpito dalla presenza in gara del premier Conte è senza dubbio il Movimento 5 Stelle: -5,1% per i grillini, che passerebbero all’8,7%. Passo indietro anche per Forza Italia, al 6,8% (-0,9%), mentre soffrirebbero di meno i partiti minori di Centrosinistra: Italia Viva al 3,9% (-0,1%), Azione al 3,2% (-0,2%), Leu al 2,7% (=), Europa Verde al 2% (=), +Europa al 2% (=). Infine, Cambiamo all’1% (-0,1%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL PREMIER CONTE

I sondaggi politici di EMG presentano uno scenario interessante, come evidenziato dal direttore Fabrizio Masia ai nostri microfoni: «La presenza del partito di Conte sarebbe un valore aggiunto per la maggioranza di centro-sinistra o il gioco è a somma zero? Dipende da tanti fattori, il primo dei quali è: quale sarà la legge elettorale? Se sarà un sistema maggioritario, nel conteggio delle coalizioni, presupponendo la compattezza della compagine attuale, l’apporto del partito di Conte potrebbe favorire un allargamento verso il centro. Ma nel contempo potrebbe anche non succedere, perché lo stesso centro potrebbe riorganizzarsi per avere una sua coalizione e tendere a resistere a questo sfondamento».

Sulla situazione del governo e del premier Conte è intervenuto anche il sondaggista Renato Mannheimer ai microfoni di Adnkronos: «La maggioranza della popolazione resta al fianco di Conte e vuole che continui a governare: la crisi non viene attribuita a lui ma a Renzi e per la maggior parte aprire la crisi di governo non è un merito ma una colpa del leader di Italia Viva. A Conte vengono invece attribuite delle critiche sull’azione di governo, questo sì, specie da chi vota Lega e Fdi; ma resta il sostegno degli elettori di M5s e in gran parte anche di quelli del Pd».



