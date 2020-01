Sondaggi politici/ Lega al 30,2%, Pd al 18,9% grazie alle Sardine, crollo M5s

Si avvicinano le elezioni regionali in Emilia-Romagna e c’è grande curiosità su chi riuscirà a prevalere tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni. Ma la situazione al Governo non è delle più rosee e diversi partiti stanno monitorando con grande interesse i sondaggi politici, in caso di ritorno anticipato alle urne. I sondaggi di Euromedia Research per Porta a Porta danno la Lega ancora primo partito con il 30,2%, ma in calo dello 0,8%. Crescita importante per il Partito Democratico, che sfrutta l’effetto Sardine e vola al 18,9%, 1,6 punti percentuali in più rispetto all’ultima rilevazione. Crollo totale per il Movimento 5 Stelle, che passa al 15,4% (-0,4%). Prosegue invece senza sosta la crescita di Fratelli d’Italia, che si porta al 10,8% (+0,1%). Forza Italia cala al 6,3% (-0,6%), mentre Italia Viva di Matteo Renzi è stabile al 5%. Azione di Carlo Calenda si porta al 3% (+0,3%), Liberi e Uguali all’1,8% (-0,4%) Verdi al 2,4% (+0,6%), + Europa all’1,3% (-0,2%) e Cambiamo di Giovanni Toti allo 0,4% (-0,2%).

SONDAGGI POLITICI, REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI: 75,1% PER IL SI’

Euromedia Reasearch ha poi preso in considerazione un tema del quale si è discusso molto negli ultimi giorni, ovvero il referendum per il taglio dei parlamentari. In questo caso l’elettorato non sembra avere dubbi: il 75,1% si è detto a favore del taglio dei parlamentari, il 10,7% contro il taglio dei parlamentari, mentre il 93% si è detto indeciso. Il 4,9% non sa o non risponde. Passiamo poi al dossier Libia, l’iniziativa del premier Giuseppe Conte (gli incontri con Serraj, Haftar e Erdogan) si ritiene centrale il ruolo dell’Italia nella crisi libica? Un italiano su due crede di no, il 51,9% per la precisione. E’ per il sì il 29,7%, mentre il 18,4% non sa o non risponde.

