Prescrizione, Governo si spacca/ Pd-M5s ‘sopprimono’ ddl Costa: Renzi vota con FI

Prima delle Regionali, prima della revoca delle concessioni ad Autostrade e prima della legge elettorale: il Governo si è spaccato in Commissione Giustizia alla Camera sul tema scottante della prescrizione. La riforma già in vigore voluta dal M5s (votata lo scorso Governo Conte-1 anche dalla Lega, prevede l’eliminazione della prescrizione dopo sentenza di primo grado anche di assoluzione) è stata “confermata” dal Pd che pure in diverse anime interne aveva mosso diverse critiche, tanto un anno fa quanto oggi, al progetto di legge sul “fine processo mai” del Ministro Bonafede: proprio per andare contro la riforma M5s, il forzista Enrico Costa (ma anche ex Ministro del Governo Renzi, ndr) aveva lanciato una controriforma che prevedeva la reintroduzione della prescrizione sullo schema delle Camera Penali. Ebbene, questo pomeriggio con 23 voti contro 22 in Commissione Giustizia alla Camera è stato bocciato il ddl Costa “azzera-legge Bonafede” con Pd, M5s e LeU che respingono l’attacco dell’opposizione: il Governo però si spacca visto che, come preannunciato, Italia Viva di Renzi ha votato con il Centrodestra. A questo punto la proposta di legge Costa andrà comunque in Aula il prossimo 27 gennaio ma come quota delle opposizioni e con il parere negativo della Commissione: ergo, la possibilità che possa essere approvata sono prossime allo zero.

PRESCRIZIONE, IRA DI ITALIA VIVA SUL GOVERNO

Bufera nella bufera, oltre al voto contrario dei renziani, si contesta che la presidente della Commissione – la grillina Businarolo – ha votato a favore del Governo quando di norma non esprime la propria posizione (“sulla scia” di quanto fatto da Gasparri in Giunta per le immunità al Senato sul tema Gregoretti-Salvini): «La maggioranza ha segnato un gol decisivo grazie all’arbitro, la presidente della Commissione, che finora non aveva mai votato, ma è solo il primo tempo. Il secondo si giocherà in Aula e siamo sicuri di poter ribaltare il risultato», commenta amaro lo stesso Costa. Poco dopo il voto della Commissione, interviene anche il Ministro Bonafede che invece sottolinea «Prendo atto che la proposta di Forza Italia sulla prescrizione è stata bocciata. Continuo a lavorare per garantire processi con tempi brevi e nei prossimi giorni manderò il nuovo testo della riforma del processo penale, sulla base di quanto emerso nell’ultimo vertice di maggioranza. I cittadini chiedono una giustizia più veloce ed efficiente e dopo l’ultimo vertice ci sono tutti i presupposti per dare finalmente una risposta concreta». La spaccatura interna al Governo resta però dirimente e in vista dei prossimi caldissimi punti in agenda – legge elettorale, Autostrade, riforma fiscale e “verifica di Governo” – la posizione di Italia Viva fa temere e non poco Palazzo Chigi: «Noi continuiamo il nostro percorso di coerenza. Spiace, invece, prendere atto che il Pd abbia deciso di recedere su principi come quelli del diritto e del giusto processo per andare a rimorchio di M5S anche sulla giustizia», attacca Lucia Annibali di Italia Viva mentre la Ministra dell’Agricoltura Bellanova, anche lei renziana, tiene il punto «Ridurre i tempi della giustizia è sacrosanto. Cancellare la #prescrizione, strumento di garanzia per i cittadini, è follia. Su questo @ItaliaViva è sempre stata chiara, nessuno si stupisca. Ma che il PD abbia scelto di abbracciare il giustizialismo a 5 Stelle lascia senza fiato», venendo anche retwittata da Matteo Renzi.

