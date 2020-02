Sondaggi politici/ Lega al 30,4%, boom Pd +1,1%: Meloni a -3% dal M5s in crisi

Come da tradizione, a fine settimana arriva puntuale la Supermedia YouTrend per Agi dei sondaggi politici degli ultimi sette giorni, raccogliendo i dati elettorali e le intenzioni di voto degli istituti Demopolis, Emg Acqua, Ipsos, Ixè, Piepoli, Swg e Tecnè: una settimana convulsa dove tra caso Gregoretti e scontro nel Governo sul tema prescrizione, le variazioni non sono state poche. La Lega di Matteo Salvini paga ancora dazio e soprattutto per il dato basso dei sondaggi Ixè arriva ad un 30,4% in calo dello 0,3% rispetto alla Supermedia della scorsa settimana. Il boom lo fa invece il Partito Democratico: è quello che cresce di più, +1,1%, e con il 20,6% certifica un ottimo momento elettorale pur con i guai interni alla maggioranza dovuti allo scontro tra Renzi, Conte e il Movimento 5Stelle. E di quest’ultimi invece il dato dei sondaggi peggiore: con uno -0,7% in una settimana, il M5s cala ancora al 14,3%, sempre più tallonati a non eccessiva distanza da Fratelli d’Italia con la Meloni cresciuta invece ancora all’11,5%.

SONDAGGI YOUTREND (13 FEBBRAIO): GREGORETTI-DICIOTTI, IL CONFRONTO

Chi non fa bene è Forza Italia: i sondaggi politici vedono un generale calo, seppur lieve visto che perde lo 0,2% (gli stessi voti guadagnati dalla Meloni tanto per intenderci, ndr), con un 6,3% che rappresenta la terza forza interna al Centrodestra e la “tentazione” per alcuni di fornire un possibile futuro appoggio al Governo Conte con una “pattuglia” di responsabile. Dopo lo strappo su giustizia e prescrizione, Renzi non guadagna voti e si ferma al 4,3% rimanendo ancora a distanza dal partito di Silvio Berlusconi: chiudono le intenzioni di voto della Supermedia YouTrend La Sinistra al 2,7%, Azione al 2,1%, Verdi al 2% e +Europa all’1,8%, in perdita secca dello 0,5% in una sola settimana. Interessanti ancora i sondaggi politici Emg Acqua espressi sull’altro “caso” della settimana, ovvero il processo a Salvini per la nave Gregoretti: il via libera del Senato vede reazioni assai diverse tra i vari elettorati, ma in generale con meno “seguito” per il Capitano leghista rispetto al simile caso Diciotti (in quel caso però il Senato respinse la richiesta di processo). Il 57% stava con Salvini nel gennaio 2019, mentre oggi il dato scende al 43%: a livello di singoli partiti, il 97% del leghisti era contro il processo Diciotti mentre scende al 68% per la Gregoretti anche se vale la scelta dello stesso Salvini di voler andare a processo per dimostrare l’assurdità delle accuse del Tribunale di Catania. Cambia invece radicalmente il voto per il M5s: nel fu caso Diciotti era il 66% che si diceva contrario al processo per Salvini, sceso invece al solo 26% per il caso Gregoretti.

