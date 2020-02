Prescrizione, no emendamento Milleproroghe/ Renzi esulta, ma il Pd “IV aiuta Salvini”

Salvo colpi di scena in extremis, l’emendamento del Lodo Conte-bis sulla prescrizione non entrerà nel Decreto Milleproroghe: il Governo così “disinnesca” la crisi con un passo indietro di Pd-M5s-LeU che eviterà il voto di fiducia sull’accordo trovato dalle tre forze di Governo nei giorni scorsi. “Vince” Renzi e al sua opposizione ostinata sul tema della prescrizione anche se, non sono pochi a notarlo, in questo modo rimane al momento attiva e regolare la Riforma Bonafede che è addirittura peggio secondo la lettura renziana visto che abolisce in toto la prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Ma il tema prescrizione, importantissimo e molto delicato per il futuro della giustizia e dei processi in Italia, è solo uno “specchio” dello status attuale del Governo: confusione e frizioni costanti, con Italia Viva vista come «opposizione costante» dagli stessi attori protagonisti della maggioranza. «La decisione del Governo di non inserire il Lodo Conte sulla prescrizione nel Milleproroghe mi sembra un gesto di buon senso che evita forzature e spaccature. Lo apprezzo», scrive Renzi su Facebook dopo che ancora questa mattina nell’intervista ad Agorà aveva ribadito l’attacco diretto contro la riforma Bonafede e contro lo stesso Premier Conte «Non si possono trasformare i cittadini in imputati a vita. Quindi sulla prescrizione noi non molliamo». La minaccia di sfiducia al Ministro della Giustizia qualora fosse stato presentato l’emendamento del Lodo Conte-bis (firma di un parlamentare di Leu che distingue la prescrizione a seconda della condanna o assoluzione in primo grado) non è stata ben digerita da Palazzo Chigi e dagli stessi Pd e M5s “obiettivi” dell’ultimatum renziano.

PRESCRIZIONE, ZINGARETTI DURISSIMO SU RENZI

«Italia Viva ha voluto il governo con i 5s, a parole è nata per allargare il campo democratico ai moderati contro Salvini, oggi è la principale causa di fibrillazione di questo campo e fa un favore al leader della Lega. Io lo chiamerei un fallimento strategico che non va scaricato sugli italiani», sono le parole durissime del Segretario Pd Nicola Zingaretti contro l’ex premier fiorentino. Non solo, descrive Renzi come il miglior alleato di Salvini, Meloni e Berlusconi che infatti «stanno zitti perché l’opposizione per loro la sta facendo qualcun altro e questa situazione sta diventando veramente insopportabile, ma non per il Pd ma per gli italiani che chiedono un governo di persone serie. È tempo di uno scatto in avanti, si chiuda questa fase è rimettiamoci in sintonia col paese». L’insofferenza verso Renzi è evidente anche se poi alla prova dei fatti si è deciso di ritirare l’emendamento per evitare uno scossone enorme in caso di paventata sfiducia a Bonafede e dunque a tutto il Governo (in quanto il Ministro è anche il capodelegazione M5s a Palazzo Chigi). «Come volevasi dimostrare: dicevano di voler allargare il campo ai moderati per sconfiggere Salvini. Sono diventati estremisti che frammentano il nostro campo e fanno un favore a Salvini. Della sconfitta della destra, del lavoro, della crescita non si parla più. Solo polemiche create ad arte per nascondere la loro crisi. Salvini, Meloni e Berlusconi brindano. Complimenti», attacca ancora un iroso Zingaretti su Repubblica. Al momento dunque tutto cristallizzato in attesa di vedere dove, come e se verrà presentato il Lodo Conte-bis sulla prescrizione: crescono le ipotesi di un provvedimento ad hoc nelle prossime settimane, in modo che attraverso il lavoro delle Commissioni si possa arrivare alla discussione in Aula dove il mancato voto di Italia Viva potrebbe pesare “meno” in ottica Governo.

