Sondaggi politici/ Lega al 30,8%, crollo M5s sotto il 16%. Italia Viva e Pd…

C’è grande attesa in vista delle elezioni Regionali in Emilia-Romagna per i possibili effetti sul Governo nazionale, ma quale sarebbe la situazione in caso di crisi e di ritorno alle urne? Una domanda difficile, alla quale possono rispondere solo parzialmente i sondaggi politici. La supermedia dei sondaggi Youtrend/Agi mostra una situazione decisamente diversa rispetto alle scorse politiche e non tanto diversa da quanto accaduto alle scorse Europee. La Lega si conferma primo partito con il 30,8%, in calo dello 0,4%, ma il partito di Matteo Salvini non è “tallonato” da nessuno. Il Pd dista oltre 10 punti percentuali, in crescita al 19,3%, mentre il Movimento 5 Stelle è in una situazione assai delicata: i grillini precipitano al 15,7%. Fratelli d’Italia sogna il sorpasso: dopo aver superato quota 10%, il partito di Giorgia Meloni è quotato al 10,7% e continua a crescere. Stabile Forza Italia al 6,6%, mentre Italia Viva cala dal 4,8% al 4,4%.

SONDAGGI POLITICI, IPSOS: “ITALIANI AMBIENTALISTI”

Cosa pensano invece gli italiani del problema ambientale? I sondaggi di Ipsos per il Corriere della Sera spiegano che la maggioranza degli intervistati è più attenta alla protezione dell’ambiente. A chi vanno le responsabilità per un miglioramento della situazione? Per il 50% degli intervistati una maggiore protezione dell’ambiente dipende dai comportamenti individuali, il 30% crede invece che la protezione dell’ambiente sia da ricondurre a una responsabilità industriale, mentre per il 13% riguarda il ruolo delle istituzioni pubbliche. E cosa fare per contrastare il problema? Il 67% ha affermato di effettuare sempre la raccolta differenziata e grande attenzione va allo spreco alimentare: il 78% si ritiene responsabile nel limitare gli sprechi di cibo, mentre il 76% nel limitare gli sprechi dell’acqua. Il 68%, infine, nella riduzione del riscaldamento.

