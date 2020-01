Sondaggi politici, Supermedia 2020/ Lega 30,8%, M5s sotto 16%: Calenda + Renzi al 7%

E così il 16 gennaio, ad una settimana dalla Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria, ecco la prima Supermedia YouTrend-Quorum per Agi dei sondaggi politici di inizio anno: un ottimo modo per osservare cambiamenti, trend e andamenti verso la settimana che potrebbe cambiare decisamente lo svolgimento dei prossimi mesi politici. La Lega di Matteo Salvini “vi entra” con un 30,8%, un calo dello 0,4% rispetto al 19 dicembre scorso quando già il 31,2% di “media” aveva fatto squillare un primo campanello d’allarme per la compagine leghista. Salvini punta dritto a conquistare tanto la Calabria con Jole Santelli (nominata dal Forza Italia) quanto soprattutto l’Emilia con la “sua” Lucia Borgonzoni: non dovesse però riuscirsi verrebbe, forse, meno quella “spallata” al Governo Conte-2 decisiva per poter tornare alle urne. Nel frattempo però se il Pd segnala una buona crescita, +0,6% al 19,3% nazionale, al netto delle fortissime polemiche interne alla maggioranza, è il M5s a segnare la peggior prestazione elettorale con il 15,7% e un -0,6% che non può non risentire della crisi interna tra fughe di parlamentari e proteste contro il leader Luigi Di Maio.

SUPERMEDIA YOUTREND (16 GENNAIO): CALENDA + RENZI AL 7%

Bene il Centrodestra ancora una volta, con la media dei sondaggi politici che premia Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni al 10,7% e ancora in crescita rispetto a fine dicembre: Forza Italia non eccelle ma neanche perde terreno, con il 6,6% che rappresenta una “tenuta” nell’area di Centro sempre più affollata da altri nuovi partiti. Azione di Calenda attua un ottimo +0,4% e comincia a crescere dopo la sua fondazione arrivando al 2,3% attuale: fa meglio di +Europa (1,9%), Verdi (1,8%) e tallona ormai la Sinistra al 2,5%, in netto calo dello 0,4% in poco meno di un mese. Chi invece segna una battuta di arresto nei sondaggi politici è Matteo Renzi: il progetto di Italia Viva, come forza di opposizione interna al Governo, non sta pagando per il momento a livello di consensi e i renziani si ritrovano così con un 4,4% (-0,4% rispetto alla Supermedia del 19/12) che al momento li azzererebbe quasi del tutto in seggi dal nuovo sistema elettorale messo in campo dal loro stesso Governo, il “Germanicum”. Vi è però un dato che potrebbe variare nei prossimi mesi e che riguarda una possibile alleanza centrista tra Renzi e Calenda: Azione e Italia Viva stanno discutendo di un unico candidato anti-Emiliano per le Regionali in Puglia e al momento, guardando i dati elettorali, un cartello degli ex Pd potrebbe sfiorare il 7% su scala nazionale.

