Sondaggi politici/ Lega e FdI al 43,7%, ma “provocare la crisi è un boomerang”

E’ tempo di sondaggi politici elettorali dopo la crisi di Governo, con lo scenario destinato a mutare profondamente dopo le Politiche dello scorso 4 marzo 2018. Già alle Europee del 26 maggio scorso gli equilibri si sono modificati profondamente: Lega primo partito, seguita da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Sempre più acceso, inoltre, il confronto tra Forza Italia e Fratelli d’Italia. Gli ultimi sondaggi disponibili, quelli di Termometro politico per Coffee Break, stimano il Carroccio al 37,5%, poi Pd al 22,6% e M5s al 17%. Derby infuocato nel Centrodestra con FI e FdI divise da pochi decimi, rispettivamente al 6,9% e al 6,2%. Questi i dati degli altri partiti di Centrosinistra: +Europa al 2,2%, La Sinistra al 2%, i Verdi all’1,9% e Partito comunista all’1,1%. Come vi abbiamo raccontato, la proiezione dei seggi della nuova Camera in caso di elezioni anticipate non lascia dubbi: la coalizione formata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia potrebbe governare con grande tranquillità sui numeri, ma basterebbero già i più “sovranisti”, ovvero i partiti di Salvini e Meloni…

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI DOPO CRISI DI GOVERNO

«La Lega può ritenersi al sicuro? No, niente affatto. La nostra supermedia dice 37,3%, il suo consenso potrebbe aumentare, ma anche diminuire, perché nella dinamica già in atto, quella del “Salvini contro tutti”, Salvini potrebbe anche indebolirsi», queste le parole ai nostri microfoni di Salvatore Borghese, analista e co-fondatore di Quorum e YouTrend. Ma c’è anche chi crede che il Carroccio possa indebolirsi dopo l’incredibile crescita registrata nel corso degli ultimi mesi e, soprattutto, per essere stata additata come responsabile della caduta dell’esecutivo gialloverde. Antonio Noto, direttore della società Noto Sondaggi, ha commentato ai microfoni di Quotidiano: «Solo in autunno capiremo quanto questa esasperazione dei toni sia stata apprezzata dagli italiani. Oppure se la crisi di Ferragosto, i comizi in spiaggia, questo stato di guerra permanente sia vissuto come un fastidio da quanti, ora, vogliono staccare. Non so se può essere acqua al mulino di Salvini o se gli italiani preferivano non essere turbati», sottolineando inoltre che molti italiani potrebbero non essersi resi conto della portata di questa crisi di Governo…

