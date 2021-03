Sondaggi politici/ Lega sale al 24%, Pd -1,1%. FdI stacca il M5s

Confermate le tendenze degli ultimi giorni nei sondaggi politici di Index Research per Piazzapulita. La Lega si conferma primo partito del Paese e in crescita: il Carroccio di Matteo Salvini guadagna lo 0,6% in due settimane e si attesta al 24%. Non arrivano buone notizie per il Partito Democratico: i dem passano dal 19,1% al 18%.

Continua il percorso di crescita di Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni è in rialzo dello 0,1% ed è quotato al 16,6%. Buon ruolino per il Movimento 5 Stelle dopo un periodo disastroso: i grillini sono al 15,3%, +0,8% rispetto alla precedente rilevazione. Forza Italia fa un piccolo passo indietro, -0,1% con gli azzurri oggi al 7%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,9% (-0,1%), La Sinistra al 3,8% (+0,1%) e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,8% (-0,1%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL VACCINO DI ASTRAZENECA

Analizzati i sondaggi politici, passiamo adesso ai dati di Index Research per Piazzapulita a proposito del caso Astrazeneca. Ieri è arrivato il nuovo via libera da parte dell’Ema e oggi è attesa la conferenza stampa dell’Aifa per fare il punto della situazione sul farmaco della multinazionale anglo-svedese, al centro del dibattito mondiale negli ultimi giorni. Ebbene, gli italiani non sembrano affatto sereni. Il 62,3% degli intervistati ha ritenuto corretta la sospensione della somministrazione di Astrazeneca, di parere contrario il 31,4%. E nonostante il via libera dell’Ema resta alta la percentuale dei dubbiosi: il 61,4% non farebbe il vaccino della multinazionale anglo-svedese, mentre il 32,2% sì. Ha preferito non rispondere al quesito il restante 6,4%.

