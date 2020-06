Sondaggi politici/ Lega sale al 27,3%, Pd ko, boom FdI: 79% boccia gilet arancioni

Pubblicità

Cresce ancora la Lega di Matteo Salvini nei sondaggi politici Swg presentati come ogni lunedì sera dal Tg La7: dopo la settimana delle riaperture e dopo la presentazione del “piano Colao” per la ripartenza del sistema Paese, è il Centrodestra a guidare i consensi nazionali crescendo praticamente ovunque (tranne in Forza Italia che viene “bocciata” nel suo tentativo di costituire un asse di dialogo con il Partito Democratico), mentre il Governo Conte subisce una netta battuta di arresto. 27,3%, in crescita dello 0,3% in 7 giorni, la Lega si conferma primo partito del Paese mentre cala ancora il Partito Democratico sotto quota 20% e con parte dei Dem in sofferenza per la mancanza di accordi con il Movimento 5 Stelle. Ieri Zingaretti ha rilanciato il patto verso le Amministrative con i grillini, ma i consensi della base Pd non sembrano dar ragione al suo segretario: 19,1% di sondaggi, -0,4% in un settimana, comunque meglio del 15,8% del Movimento 5 Stelle che perde altri 0,2% di punti e si vede ormai raggiunto da Fratelli d’Italia al 14,4% (+0,5%, massimo aumento settimanale per i sondaggi politici Swg). Male Forza Italia con Berlusconi ritrovato “dialogante” con il Governo, è -0,4% rispetto al 1 giugno scorso con voti che calano dunque al 5,6% su base nazionale.

SONDAGGI SWG (8 GIUGNO): 79% BOCCIA GILET ARANCIONI

Si chiudono le intenzioni di voto dei sondaggi politici Swg con l’ottima prova di Sinistra Italiana-Mdp Articolo 1 salita fino al 4% (+0,3%), mentre perde ancora terreno il partito di Matteo Renzi (Italia Viva scende al 2,7%): Azione Calenda al 3% (+0,2%), Più Europa al 2,2%, Verdi al 2,1%, Cambiamo! Toti all’1,1% chiudono la classifica settimanale per il Tg La7. Nella stessa rilevazione di sondaggi va poi segnalata la domanda sulla protesta dei gilet arancioni vista nelle ultime due settimane prima a Milano e poi anche a Roma: la truppa di manifestanti in opposizione al Governo e guidati dall’ex generale Antonio Pappalardo viene nettamente bocciata dagli intervistati con il 79% che non condivide la protesta, mentre solo il 13% si dice convinto dei temi affrontati dai gilet arancioni. Di questi, il 22% proviene da elettori della Lega e del Movimento 5 Stelle a riconferma della volontà di “piazza” che resta in una parte dell’elettorato un tempo assieme nel Governo Conte-1.



