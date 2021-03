Sondaggi politici/ Lega scende al 23,5%, FdI accorcia sul Pd in crisi: solo -0,2%

Dopo aver analizzato la supermedia di Youtrend per Agi, passiamo ai sondaggi politici di Termometro Politico. Arrivano degli importanti aggiornamenti sulle intenzioni di voto: la Lega si conferma primo partito d’Italia ma perde mezzo punto e si attesta al 23,5%. Momento di difficoltà per il Pd con le dimissioni di Nicola Zingaretti: dem al 19,1%. E Fratelli d’Italia si candida a mettere la freccia: il partito guidato da Giorgia Meloni è quotato al 18,9%.

Il Movimento 5 Stelle resta al quarto posto nella classifica dei sondaggi politici con il 15,2%, mentre Fratelli d’Italia non va oltre il 6,2%. Tra i partiti minori del Centrosinistra troviamo La Sinistra al 3,5%, Azione di Carlo Calenda al 3,4% e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,9%. Troviamo infine +Europa all’1,7%, Verdi all’1,1% e Partito Comunista all’1%. Gli altri partiti rappresentano il 3,5%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU MARIO DRAGHI

Passiamo adesso ai sondaggi politici di TP sul premier Mario Draghi. Il 58,2% degli intervistati ha dichiarato di avere fiducia nell’ex presidente della Banca Centrale Europea: il 19,5% molta e il 38,7% abbastanza. Il 39,1% non ha fiducia in Draghi: il 21,6% ne ha poca, mentre il 17,5% per nulla. Il restante 2,7% ha preferito non rispondere al quesito. Poi i sondaggi politici sulla comunicazione essenziale del Presidente del Consiglio, in controtendenza con Giuseppe Conte: per il 41,7% fa bene, meglio lavorare in silenzio. Per il 30,3% è giusto essere più sobrio dei predecessori, ma dovrebbe fare sentire di più la propria voce per fare capire le proprie idee. Per il 25,9% invece non è il modo giusto di operare, così non si capisce ciò che vuole fare e perché. Il restante 2,1% ha preferito non rispondere.



