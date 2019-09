Sondaggi politici/ Lega vola al 36%, doppiati Partito Democratico e M5s

Gli ultimi sondaggi politici danno la Lega in vetta alle preferenze degli italiani, e soprattutto, in nuova crescita dopo la tendenza delle ultime due settimane. Stando alla rivelazione effettuata per la trasmissione di La7, Coffee break, il Carroccio si conferma il primo partito con il 36.1%. Gongola il leader Matteo Salvini, visto che di fatto vengono quasi doppiati gli sfidanti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Il gruppo di Nicola Zingaretti si piazza in fatti al secondo posto con il 19.5% di preferenze, mentre quello a cui capo vi è il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, si ferma al 18.5%. Sale anche Fratelli d’Italia, quarta forza politica italiana a quota 8.4%, staccando i colleghi di Forza Italia, che supera di poco il 5% (5.2), e che si conferma in discesa. Per quanto riguarda invece il partito creato negli scorsi giorni dall’ex presidente del consiglio, Matteo Renzi, leggasi Italia Viva, i numeri confermano la tendenza degli ultimi giorni, 3.6%, davanti comunque agli altri “piccoli” di sinistra come Siamo europei di Carlo Calenda (1,5%), La Sinistra (1,6%), +Europa (1,2%) e infine i Verdi che si fermano all’1%.

SONDAGGI POLITICI: LA LEGA VOLA AL 36%

E a proposito di Matteo Renzi, agli intervistati è stato chiesto se l’ex sindaco di Firenze abbia fatto bene a lasciare il Partito Democratico, e per il 20.4% la risposta è stata “assolutamente sì”. Secondo il 16.3% l’ex premier avrebbe dovuto farlo prima, mentre il 18.2% degli elettori è convinto che la mossa dell’ex segretario generale dei Dem sia stata errata. Rimanendo sull’ex Premier, il 51.4% è convinto che lo stesso possa indebolire l’attuale governo giallo-rosso, al punto da sostenere che “da opportunista farà come con Letta, a un certo punto lo farà cadere”. Solo il 14.1% ritiene invece che l’ex presidente del consiglio sarà un alleato dell’attuale esecutivo. Infine, per quanto riguarda la durata del nuovo governo, il 13.4% è convinto che durerà davvero pochi mesi, cadendo prima di Natale, mentre il 28.4% (il numero più alto), pensa che entro l’anno terminerà. Il campione che invece è convinto che l’esecutivo arriverà fino al 2022 è comunque pari ad un buon 25.4%, un quarto degli intervistati.

