SONDAGGI POLITICI/ M5s verso sorpasso su Pd, FdI 26,4%, FI supera Lega. Meloni al 53%

I SONDAGGI POLITICI DOPO LE ELEZIONI 2022: FDI CRESCE, M5S “VEDE” IL M5S. CALENDA PAREGGIA SALVINI

Due settimane esatte dopo le Elezioni Politiche 2022, i sondaggi politici diffusi da Ipsos per “LaRepubblica” confermano la crescita di Fratelli d’Italia – impegnata ormai nell’imminente incarico di Governo da ricevere al Quirinale – mentre per Lega e Pd tornano le “batoste” di consenso in un lungo periodo post-voto che si preannuncia complicato. I sondaggi registrati da Ipsos lo scorso 6 settembre mostrano come il partito vincitore delle Elezioni resti ancora saldamente il primo in tutto il Paese: Meloni infatti nei sondaggi politici elettorali post-voto tiene il 26,4% di consenso, davanti al Pd sempre più distante al 17,8%.

Il M5s di Giuseppe Conte ormai “vede” i rivali-ex alleati con il 16,8%: lo stesso leader 5Stelle ha però ribadito in questi giorni che la porta dell’alleanza con chi verrà dopo Letta resta aperta, se verranno trovate le basi comuni per un progetto progressista su scala nazionale. Per il quarto posto è sorpasso di Berlusconi con Forza Italia sugli alleati della Lega: FI all’8% tiene dietro Salvini al 7,9% e Azione-Italia Viva al 7,8%. Ampiamente sopra la soglia di sbarramento, come avvenuto alle scorse Elezioni, il cartello ambientalista SinistraItaliana-Verdi al 4,2% mentre per PiùEuropa l’amaro in bocca di non essere riusciti ad entrare in Parlamento (convocato il prossimo 13 ottobre 2022, ndr) ma di essere ora al 3,4% su scala nazionale. Chiudono i sondaggi politici di Ipsos le rilevazioni su ItalExit al 2,1% e il totale di tutti gli altri partiti minori che non supera il 5,6%.

GOVERNO MELONI E FIDUCIA LEADER: I SONDAGGI POLITICI DI IPSOS

Giovedì 13 ottobre per l’appunto verranno convocati Camera e Senato per eleggere i nuovi Presidenti (qui tutte le ultime novità sul toto-nomi, con Giorgetti-Molinari a Montecitorio e La Russa-Calderoli a Palazzo Madama in rampa di lancio): da quel momento ogni giorno sarà quello buono per il giro di consultazioni al Colle e l’incarico di Governo affidato a Giorgia Meloni. I sondaggi politici di Ipsos provano ad indagare anche qualche previsione della vigilia su come/quanto possa durare la compagine di Centrodestra, in attesa di capire il totoministri di questi giorni quanto abbia azzeccato della futura squadra per il Governo Meloni. L’8% è pessimista e ritiene durerà solo pochi mesi il nuovo esecutivo, mentre il 33% degli elettori rispondenti giudica il prossimo Governo Meloni in grado di reggere fino a scadenza naturale della Legislatura.

Il 34% sostiene che l’esecutivo di Centrodestra possa durare più di un anno ma comunque non l’intera durata del mandato, mentre il 20% crede che al massimo tra un anno cambierà il Governo. In attesa di capire quale previsione rimarrà più fedele alla realtà, chiudiamo la rassegna dei sondaggi politici Ipsos per “LaRepubblica” con le stime sul gradimento ai leader politici. Anche qui, dietro al Premier uscente Mario Draghi che resta saldamente al primo posto con il 63% di fiducia, al secondo posto troviamo la futura Presidente del Consiglio Giorgia Meloni (al 53%). Resiste Giuseppe Conte del M5s al 43% di preferenze, staccando di netto l’insolito tandem Silvio Berlusconi-Emma Bonino al 33% della fiducia nazionale: chiudono invece attardati il leader della Lega Matteo Salvini al 31%, il frontrunner del Terzo Polo Carlo Calenda al 26%, l’ormai ex Segretario Pd Enrico Letta al 25%, Matteo Renzi al 20%, Nicola Fratoianni (SI) al 17%, Bonelli (Verdi) al 14% e il fondatore del M5s Beppe Grillo all’11%.











