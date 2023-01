Sondaggi politici/ Meloni traina Cdx al 46%, M5s 17%. Lombardia, Fontana +4% sul Pd

LE INTENZIONI DI VOTO NELLA SUPERMEDIA DEI SONDAGGI POLITICI BIDIMEDIA

In attesa della tradizionale “Supermedia” dei sondaggi politici in arrivo da YouTrend nel giovedì pomeriggio, lo scorso 16 gennaio i sondaggi BidiMedia hanno raccolto tutti i dati delle 4 settimane precedenti dai principali studi demoscopici per tracciare la “media” attuale in cui, ancora una volta, il Centrodestra ottiene il massimo risultato possibile. La “luna di miele” con gli elettori, nonostante le fatiche della Manovra e le incomprensioni sul tema del caro-benzina, sembra per il momento rimanere. Fratelli d’Italia traina ancora il Governo Meloni con il 29,7% delle preferenze su scala nazionale, staccando ulteriormente M5s al 17,7% (+0,3% rispetto alla scorsa Bidi-Media dei sondaggi politici) e soprattutto il Pd di Letta al 15,8%, nuovo crollo dello 0,6%.

Al quarto posto resiste la Lega di Salvini che sale fino al 8,8% mettendo una lieve distanza dal Terzo Polo di Calenda e Renzi, inseguitori all’8%: non bene ancora Forza Italia di Berlusconi che nei sondaggi politici nazionali scivola fino al 6,9%. Chiudono le intenzioni di voto “mediate” dai sondaggi politici BidiMedia l’alleanza Verdi-Sinistra al 3,4%, PiùEuropa di Bonino al 2,5%, ItalExit di Paragone al 2,2%, Unione Popolare De Magistris all’1,1%, Noi Moderati di Lupi allo 0,9% e Italia Sovrana Popolare allo 0,8%. In termini di coalizioni, Meloni traina ancora il Centrodestra facendolo salire fino al 46,3% degli intervistati: Centrosinistra a guida Pd in caduta libera al 21,7%, M5s da solo al 17,7%, Terzo Polo all’8%, tutti gli altri partiti assieme non valgono che il 6,3% su scala nazionale.

CANDIDATI E LISTE ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI IZI

Le Elezioni Regionali nel frattempo si avvicinano e nella rassegna di sondaggi politici elettorali a meno di un mese dal voto del 12-13 febbraio la situazione in Lombardia vede una partita tutt’altro che chiusa per il rinnovo di giunta e Presidente. I dati contenuti negli ultimi sondaggi politici di Izi – rilevazioni condotte tra il 15 e il 18 gennaio – mostrano il Centrodestra di Attilio Fontana ancora in testa con il 43,9% delle preferenze, a 4 punti di vantaggio sul candidato di Pd e M5s Pierfrancesco Majorino, che insegue al 39,8%. Al terzo posto e al momento completamente staccata dalla “partita” la candidata del Terzo Polo Letizia Moratti, 14,8% per l’ex sindaco di Milano: il 31,3% ammette di non voler votare, l’1,5% voterà per altri candidati minori.

Sondaggi politici sorprendenti e in completa distanza rispetto alle ultime rilevazioni di Winpoll sempre sulle Regionali Lombardia che invece davanti addirittura Moratti davanti a Majorino, entrambi però sconfitti dal Governatore uscente. Tornando ai dati Izi, se si votasse oggi per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia questa sarebbe la situazione delle singole liste che partecipano al voto: FdI al 25,7%, Lega pro-Fontana al 13,5%, Forza Italia al 6,7% e altri liste civiche per Fontana all’1,4%. In casa Centrosinistra invece, il Pd pro-Majorino ottiene il 18,9%, M5s al 10,2%, Verdi-Sinistra al 6,9% e liste civiche pro-Majorino al 3,5%. Per quanto riguarda invece l’alleanza Italia Viva-Azione, Moratti traina in Lombardia l’8,5% delle preferenze mentre le liste civiche pro-Moratti non vanno oltre il 3,2%.











