Sondaggi politici/ Pd 19,5%, FdI 19,2%, Lega in calo. Rdc: 41,6% chiede abolizione

Arrivano importanti aggiornamenti dai sondaggi politici di Euromedia Research, andati in onda il 21 ottobre a Porta a Porta. Il primo partito del Paese è il Partito Democratico: secondo l’istituto di Alessandra Ghisleri i dem si attestano al 19,5%. Subito dietro troviamo Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni è quotato al 19,2%.

I sondaggi politici di Euromedia Research quotano la Lega al 17,6%, mentre il Movimento 5 Stelle è in calo al 16,2%. Buon passo in avanti per Forza Italia e Azione: gli azzurri di Berlusconi salgono all’8,1%, mentre il partito di Carlo Calenda si attesta al 4,5%. Gli altri partiti restano sotto il 3 per cento: Verdi al 2,1%, Italia Viva al 2%, Mdp-Art.1 all’1,5%, Sinistra Italiana all’1,4% e +Europa all’1,2%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU RDC E QUOTA 100

Nonostante il ko registrato alle recenti comunali, il Centrodestra si presenterà unito alle prossime politiche: questo il parere del 72,9% di intervistati. I sondaggi politici di Euromedia Research hanno poi acceso i riflettori sul reddito di cittadinanza: la maggioranza degli intervistati, il 41,4%, ne chiede l’abolizione. Per il 29,6% il sussidio andrebbe modificato togliendo i soldi a chi rifiuta la proposta di lavoro. Per il 17,4%, invece, i soldi andrebbero diminuiti. Solo per il 6,7% andrebbe tenuto così come è oggi. Passiamo adesso ai sondaggi politici su Quota 100: per un terzo degli intervistati andrebbe modificata, per il 28,9% la legge andrebbe lasciata così come è ora, mentre il 16,9% ne chiede l’abolizione.

