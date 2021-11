Sondaggi politici/ Pd al 20,6%, FdI a -0,8%. 66% a favore del green pass

Interessanti aggiornamenti dai sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera. L’istituto di Nando Pagnoncelli ha fatto il punto della situazione sulle intenzioni di voto degli italiani e in vetta alla classifica troviamo il Partito Democratico: i dem si attestano al 20,8%, stabile rispetto ad ottobre. Subito dietro troviamo Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni passa dal 18,8% al 19,8%, in pressing su Letta…

I sondaggi politici di Ipsos per il Corriere segnalano il pesante calo della Lega: il Carroccio di Matteo Salvini perde lo 0,9% ed è quotato al 19,1%. In ribasso anche il Movimento 5 Stelle, al 15,5%. Forza Italia passa dall’8% all’8,5%, in progresso di mezzo punto percentuale. Uno dei dati più interessante riguarda il “partito” degli astensionisti e degli indecisi, dato al 41,5%.

SONDAGGI POLITICI: AUMENTA FIDUCIA IN DRAGHI

I sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera portano buone notizie a Mario Draghi e all’esecutivo di unità nazionale. Il gradimento nei confronti del primo ministro è al 64% (+1%), mentre il governo guadagna il 3% di consensi, portandosi al 63%. Ipsos ha poi fatto analizzato il giudizio degli italiani su uno dei temi più divisivi all’interno della società, ma non solo, ovvero il green pass. Per il 66% degli intervistati il certificato verde è una misura necessaria per far fronte all’aumento dei casi, mentre per il 27% è una misura esagerata, che viola la libertà di chi non vuole farsi vaccinare. Il restante 7% ha preferito non rispondere al quesito.

