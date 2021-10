Sondaggi politici/ Pd al 20,6%, poi FdI e Lega. 71,4% contro Berlusconi al Colle

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici di Termometro Politico. Tra tre mesi è in programma l’elezione del presidente della Repubblica e uno dei nomi accostati al Colle è quello di Silvio Berlusconi. Ma cosa ne pensano gli italiani? Il 71,4% è contrario: il 10,7% è poco favorevole, il 60,7% per nulla. Il 26,4%, invece, vede di buon occhio il Cavaliere al Quirinale: il 12% è molto favorevole, il 14,4% abbastanza.

Passiamo adesso ai sondaggi politici di TP su Mario Draghi. Torna a scendere la fiducia degli italiani nei confronti del primo ministro, ora sotto quota 50%: il 49,3% ha fiducia nell’ex presidente della Bce (il 20% molta, il 29,3% abbastanza. Il 49,9%, invece, non ha fiducia: il 20,1% ne ha poca, il 29,8% per nulla.

SONDAGGI POLITICI: LE INTENZIONI DI VOTO

Passiamo adesso ai sondaggi politici sulle intenzioni di voto degli italiani. In vetta alla classifica troviamo Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni si attesta al 20,6%. Si riduce il gap dal Partito Democratico: i dem di Enrico Letta salgono al 20,1%. Terzo posto per la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini è quotato al 19,9%. Il Movimento 5 Stelle è dato al 15,5%, mentre Forza Italia di Silvio Berlusconi è al 7,2%. Azione di Carlo Calenda è al 3,2%, mentre La Sinistra segue a stretto giro di posta al 3%. Italia Viva di Matteo Renzi non va oltre il 2,5%. A chiudere la classifica troviamo i Verdi all’1,6%, +Europa all’1,5% e Partito Comunista all’1%.

