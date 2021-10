Sondaggi politici/ Pd primo partito al 20,7%, poi Lega-FdI. Leader: Conte al 43%

Partito Democratico primo partito del Paese: questo quanto rivelato dai sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera. Le rilevazioni dell’istituto di Nando Pagnoncelli parlano chiaro: dem al 20,7%, è sorpasso sulla Lega. Il Carroccio guidato da Matteo Salvini passa dal 21,1% al 20%. Terza posizione per Fratelli d’Italia, che si attesta al 18,8%.

I sondaggi politici di Ipsos per il Corriere quotano il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte al 16,5%, in calo dello 0,6%, mentre Forza Italia passa dal 7% all’8%. Ben cinque partiti si attestano al 2%: parliamo di Azione di Carlo Calenda, Italia Viva di Matteo Renzi, Sinistra Italiana, +Europa e Europa Verde. In fondo alla classifica troviamo Articolo Uno – Mdp, quotato all’1,2%. Rilevante la percentuale di astenuti e indecisi: 40,9%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DEI LEADER

I sondaggi politici di Ipsos segnalano una flessione nel gradimento nei confronti del governo, che passa dal 61 al 60 per cento. Più marcato il ribasso nel gradimento nei confronti del premier Mario Draghi, dal 66 al 63 per cento. Passiamo adesso al gradimento per i leader di partito: in vetta alla classifica troviamo Giuseppe Conte al 43%, seguito a stretto giro di posta da Giorgia Meloni al 37%. Terza posizione per Roberto Speranza al 34%, poi Enrico Letta (32%), Matteo Salvini (30%) e Silvio Berlusconi (30%). Sotto quota 30 per cento troviamo Carlo Calenda al 28% e Giovanni Toti al 27%, mentre Emma Bonino non va oltre il 25%. In fondo alla classifica troviamo Nicola Fratoianni al 19%, Maurizio Lupi al 18%, Angelo Bonelli al 17% e Matteo Renzi al 14%.

