Sondaggi politici/ Per 33% Conte politico dell’anno, tegola per Salvini

Dopo aver analizzato i dati sulla tenuta di Governo, passiamo ai sondaggi politici di fine anno di Demos per Repubblica. L’istituto ha fatto il punto della situazione sullo scenario politico italiano ma non solo, non poteva mancare un riferimento all’emergenza sanitaria in corso: per il 53% degli italiani la pandemia da coronavirus finirà nel 2021, mentre per il 45% proseguirà oltre. Il restante 2% ha preferito non rispondere al quesito.

Poi i sondaggi politici di Demos hanno valutato la soddisfazione degli italiani in base ai vari parametri: il 63% si è detto soddisfatto della situazione economica della sua famiglia, +2% rispetto al 2019. Il 26% si è detto soddisfatto dell’andamento economico dell’Italia, anche in questo caso +2% rispetto al 2019. Il 46% si è detto soddisfatto del funzionamento della democrazia in Italia, +5% rispetto al 2019 e +4% rispetto al 2018.

SONDAGGI POLITICI: CONTE IL PIU’ AMATO DEL 2020

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Demoa per Repubblica sui migliori e peggiori politici del 2020. Partiamo dai migliori: in vetta alla classifica troviamo Conte con il 33%. Decisamente staccati gli altri: Matteo Salvini è all’8%, Sergio Mattarella e Giorgia Meloni al 7%, infine Silvio Berlusconi con il 2%. Passiamo adesso ai peggiori: in prima posizione c’è Matteo Salvini con il 35%, seguito dal premier Conte con il 12%. Poi sotto il 10% troviamo Di Maio (8%), Renzi (4%) e Meloni (3%).

A proposito della performance di Salvini, l’esperto Ilvo Diamanti ha tenuto a precisare: «É il “peggiore fra i “peggiori”, a casa nostra. Indicato come tale dal 35% degli italiani. Come l’anno scorso. Ma, in fondo, ciò ne segnala l’importanza. Nonostante tutto. Perché il leader della Lega continua a suscitare sentimenti ostili. È il “nemico” di cui ha bisogno un sistema politico – e democratico – orientato dalla “sfiducia”, più che dalla “fiducia”».

© RIPRODUZIONE RISERVATA