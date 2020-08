Sondaggi politici/ Regionali Campania: De Luca +30% su Caldoro, ma Cdx tallona il Pd

Dal Veneto alla Campania, sono sempre i sondaggi politici di Winpoll-CISE pubblicati sul Sole 24 ore negli ultimi mesi di “pausa” politica del Parlamento a rappresentare le migliori indicazioni elettorali in vista del voto 20-21 settembre: e se Luca Zaia è dato ormai come certo del suo terzo mandato consecutivo alla guida del Veneto, Vincenzo De Luca è favorito in Campania contro lo sfidante del Centrodestra Stefano Caldoro. Ad oggi i sondaggi Winpoll certificano nel 58,6% il consenso dell’attuale vulcanico Presidente di Regione, con il 28,9% per Caldoro e il 9,9% per Valeria Ciarambino del Movimento 5 Stelle: «Il distacco stimato oggi tra De Luca e Caldoro è di circa 30 punti percentuali. Questo è il divario nella parte maggioritaria del sistema di voto, quella che conta per la vittoria finale. Anche in Campania la presidenza della regione e la maggioranza dei seggi in consiglio vanno al candidato che ottiene un voto più degli altri», spiega il focus dei sondaggi politici Winpoll sul Sole24.

SONDAGGI WINPOLL (25 AGOSTO): LE LISTE IN CAMPANIA

Di contro, la situazione in Campania è decisamente diversa sotto il profilo delle liste in competizione per le Elezioni Regionali del 20-21 settembre prossimo: in Veneto il peso del “voto disgiunto” (permesso dalla legge elettorale delle Regionali) non dovrebbe avere alcuna importanza, diverso il caso della Campania. Sempre secondo i sondaggi politici del Sole 24 ore, «il voto al solo candidato (voto personale) e il voto disgiunto sembrano giocare un ruolo rilevante. Infatti, a livello di voti alle liste (quindi voti proporzionali) i dati del sondaggio Winpoll-Cise dicono che il distacco tra la coalizione che appoggia De Luca e quella che appoggia Caldoro non è di trenta punti percentuali ma di soli otto». A livello di cifre, con Caldoro sta il 38,4% degli elettori suddivisi in Lega 14,4% (oggi Salvini è a Napoli per la campagna elettorale pro-Caldoro), Forza Italia 6%, Fratelli d’Italia 14,9% primo partito della coalizione, Caldoro Presidente 0,8% e Liste Civiche Caldoro allo 0,7%. In testa resta il Centrosinistra ma con poco vantaggio: Pd 15%, De Luca Presidente al 17%, Liste Civiche De Luca 7,7%, Italia Viva 1,9%, Articolo 1 0,8%, Più Europa all’1,3%, Verdi allo 0,9%. Infine, il M5s non va oltre il 17% dopo che in Campania solo alle Politiche 2018 aveva preso il 49,4% dei consensi (33,9% alle Europee 2019).



