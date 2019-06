SONDAGGI POLITICI/ Lega al top, 58% si fida del Governo: Flat tax la priorità

Nei sondaggi approfonditi di Emg Acqua di inizio giugno, è stato chiesto agli elettori intervistati quale fosse secondo loro la scelta più saggia da fare stante le continue frizioni interne al Governo che solo una settimana fa hanno rischiato di portare Lega e M5s alla rottura totale e al ritorno alle urne: ecco, nei sondaggi politici espressi su scala nazionale, il 58% degli intervistati continua a preferire la fiducia a questo Governo che non un ritorno alle urne immediato. Il 34% invece vorrebbe far “tagliare” l’esperienza Salvini-Di Maio preferendo l’instabilità di un ritorno al voto piuttosto che la “stabilità” dell’attuale maggioranza nei prossimi mesi. La domanda successiva che riflette la conseguenza di un rinsaldato patto fra Conte, la Lega e il M5s, è dunque inevitabile: quale è ad oggi la priorità del Governo? Ebbene per il 56% è l’abbassare le tasse il vero cardine su cui il Governo deve puntare per proseguire nel contratto (78% di elettori Lega, che vuole nello specifico la Flat Tax, 12% del Pd, 75% elettori M5s) mentre il tenere in ordine i conti pubblici, stando cosi dentro i parametri Ue interessa “solo” al 40% degli elettori (20% Lega, 86% Pd, 16% M5s).

TECNÈ (6 GIUGNO): LE INTENZIONI DI VOTO

Se oggi si votasse per le Elezioni Politiche la Lega di Matteo Salvini non solo vincerebbe ma compierebbe un ulteriore passo in avanti verso quella cifra impensabile da chiunque, neanche dal Carroccio, del 40%: i sondaggi politici espressi da Tecnè lo scorso 6 giugno certificano una crescita ulteriore della Lega dopo il boom delle Europee, passando dal 34,3% fino al 36% dei consensi. Dietro cala ancora il M5s che con Di Maio non riesce a porre un freno alla discesa delle preferenze: si passa dal 17,1% al 16,9% ma è soprattutto il senso di subalternità nel Governo a Salvini a decretare la crisi nerissima dei pentastellati. Cresce il Pd che guadagna un punto netto in una settimana (dal 22,7% al 23,7%) mentre per Forza Italia la leggera risalita dal 8,8ì% fino al 9% non allontana il senso di inferiorità nel Centrodestra, ora col rischio pure di venire raggiunti da Fratelli d’italia (al 6,6% il partito della Meloni).

SONDAGGI DEMOS (8 GIUGNO): I PARTITI E LA CHIESA

Con un Governo “ambiguo” dal punto di vista dei dati elettorali, la politica italiana ha vissuto mesi e settimane convulse prima delle Europee e così sarà pure fino alla prossima manovra, con Lega e M5s impegnate a non “cadere” e a non perdere terreno di consensi: le maggiori critiche alla Lega di Salvini, il vero partito “maggioritario” dell’ultimo anno, sono giunte dal mondo cattolico che non gradisce la salita continua del Carroccio dopo i ben noti scontri sul fronte immigrazione e uso di simboli religiosi durante la campagna elettorale (Rosario, Madonna etc..). Ecco, guardando i sondaggi politici prodotti da Demos-Demetra lo scorso 8 giugno, il 27% afferma di essere cattolico praticante e di aver votato Lega alle ultime Elezioni. Quando però viene fatta specifica richiesta proprio all’elettorato cattolico nel sondaggio Demos a quale partito vorrebbe dare la propria preferenza, gli altri rivali di Salvini ottengono meno fiducia rispetto a quella affidata al Carroccio. E dunque, pur con le tante polemiche e divisioni sulla figura del leader e vicepremier, la Lega vale ad oggi il 27% tra i cattolici, col Pd al 24%, Forza Italia al 12% e Movimento 5 Stelle al 17%.



