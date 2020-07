Sondaggi politici/ Supermedia: Salvini 25,4%, FdI “incollato” al M5s, Pd immobile

La Superemdia dei sondaggi politici YouTrend-Quorum per Agi come ogni venerdì viene presentata la sintesi elettorale della settimana: ebbene, tra Autostrade e Recovery Fund (con rinvio del Mes) la politica in questi giorni è stata piuttosto convulsa e i partiti di Governo non vedono grandi rialzi nei loro consensi, tutt’altro. Non fa meglio la Lega di Salvini che resta primo partito del Paese ma con il 25,4% di media, perdendo lo 0,4% rispetto a due settimane fa: il Pd resta semi-immobile al 20,4%, con perdita di un 1% rispetto alla Supermedia di inizio luglio, mentre perde la stessa quantità di voti ma in posizioni più “pericolose” il Movimento 5 Stelle. Nei nuovi sondaggi politici di questi ultimi giorni si assiste infatti al quasi sorpasso ormai di Fratelli d’Italia: Giorgia Meloni recupera lo 0,5% e con il 15,1% attuale ancora una volta si configura come il partito di massima crescita in Italia. Non male neanche Forza Italia che cresce più di tutti dopo FdI, Berlusconi è risalito fino al 7,2% più che doppiano i diretti “rivali” per le posizioni centriste nello scacchiere politico italiano.

SONDAGGI SUPERMEDIA (16 LUGLIO): LE COALIZIONI

I sondaggi politici mediati della settimana vedono infatti dietro a FI con il 7,2% La Sinistra di Speranza e Fratoianni saliti al 3% (+0,3%), mentre male ancora Italia Viva di Matteo Renzi che con il 2,9% resta avanti di un’incollatura all’ex Pd Carlo Calenda (Azione al 2,7% su base nazionale). Chiude la Supermedia Più Europa al 2,1% e i Verdi all’1,6%: non ci sono solo però i “singoli partiti” nell’analisi settimanale dei sondaggi YouTrend, bensì come sempre sono le coalizioni e i loro movimenti a rappresentare un’utile indicazione sull’andamento politico del periodo attuale. La crisi della maggioranza sui tanti dossier ancora aperti porta i giallorossi al 42,2% in un eventuale (ma improbabile) alleanza alle prossime elezioni, mentre il Centrodestra sale ancora al 48,7% sfruttando il trend positivo di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Se si dividono invece i gruppi interni al Governo, il Centrosinistra passerebbe al 28,1%, LeU resta al 3%, M5s al 16% e Cdx unito ancora al medesimo punto vicino al 50% dei consensi.



