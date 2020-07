Sondaggi politici/ Lega 26%, Pd +5% su M5s: per 22% Meloni dovrebbe essere leader Cdx

In periodo estivo anche i sondaggi politici si fanno più radi ma non per questo meno interessanti, specie perché la politica non è affatto in vacanza e i nodi emersi anche solo in questi ultimi giorni potrebbero far cambiare e non poco i consensi sui singoli partiti: da Autostrade al Mes, per il momento il Governo regge ma nei numeri il Centrodestra continua a rappresentare la coalizione che potrebbe vincere eventuali prossime elezioni nazionali. I sondaggi politici condotti da Analisi Politica per Libero Quotidiano mostra come la Lega di Matteo Salvini sia col 26% ancora il primo partito del Paese, con distacchi immutati e “cristallizzati” sul Pd (21%) a sua volta con 5 punti di vantaggio sul Movimento 5 Stelle fermo al 16% di media. Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia è sempre più vicina (14%) e rappresenta ormai da tempo la seconda forza della coalizione, con ambizioni anche più “alte” come ben inquadrano le altre voci dei sondaggi di Analisi.

SONDAGGI ANALISI POLITICA (13 LUGLIO): LA SFIDA NEL CDX

Sotto il 10% chiudono i sondaggi politici elettorali Forza Italia che consolida il suo 7%, Italia Viva di Renzi al 3%, pari merito con la Sinistra di Fratoianni e Speranza e con Azione di Carlo Calenda: in coda, Più Europa al 2% e Cambiamo! Toti e Verdi fermi all’1%. Nella parte dei sondaggi indirizzati solo agli elettori di Centrodestra e in particolare sui potenziali flussi elettorali verso Fratelli d’Italia viene poi posta la domanda «secondo lei Giorgia Meloni dovrebbe o non dovrebbe prendere maggiori distanze da Matteo Salvini e dalla coalizione?». Ecco che il 225 è convinto che nel prossimo futuro la vera leader di Cdx dovrebbe essere proprio la presidente di Fratelli d’Italia anche a costa di rompere l’alleanza, mentre il 39% considera la Meloni con pieno merito nell’avere maggior spazio di azione in coalizione senza però arrivare al rischio rottura. Il 30% invece ritiene che la Meloni non debba prendere troppa distanza da Salvini e dalla Lega.



