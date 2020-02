Sondaggi Primarie Usa 2020/ Sanders +9% su Buttigieg in New Hampshire: ma Biden..

Con 11 delegati a testa guadagnati in Iowa ma con più voti guadagnati dall’ex sindaco “Pete”, Buttigieg e Sanders si apprestano alle prossime Primarie Usa 2020 (New Hampshire, 11 febbraio) in casa Democratici con il vantaggio nei sondaggi non previsto alla vigilia, quantomeno per i primi Stati alla prova del voto per selezionare il candidato da contrapporre ai Repubblicani di Donald Trump. I risultati in Iowa dopo diversi giorni di spoglio elettorale (siamo al 99% delle sezioni scrutinate, si è votato 4 giorni fa) hanno decretato un unico vincitore “mediatico”, ovvero il Presidente attuale che tra impeachment risolto e “Caporetto” del sistema elettorale Dem ai Caucus in Iowa ha potuto gongolare sui primi disastri dell’organizzazione rivale. Non sarà sempre così ovviamente con i Dem che stanno studiando un modo per evitare figure del genere – con un’app che non funziona e un conteggio manuale durato giorni – nei prossimi Stati: ora c’è il New Hampshire e i sondaggi pubblicati stamani da Boston Globe e WHDH che certificano entrambi il vantaggio di Sanders e Buttigieg sull’ex vice Obama, Joe Biden. Nei “polls” di Suffolk il senatore del Vermont avanza con il 24%, seguito dal sindaco dichiaratamente omosessuale al 23% mentre addirittura Elizabeth Warren al 13% risulta davanti al nemico giurato di Donald Trump all’11%. Biden è davanti a Klobuchar al 6%, Gabbard al 4%, Yang al 3% e Steyer al 3%.

SONDAGGI PRIMARIE DEM USA 2020: BIDEN RESTA IN TESTA IN S.CAROLINA

I sondaggi di Emerson per WHDH invece danno una forbice ben più ampia all’anziano Sanders sul sindaco Buttigieg, seppur in diminuzione rispetto alle scorse rilevazioni: 32% per l’ex sfidante di Hillary Clinton in casa Dem 4 anni fa, 23% per il vincitore dei Caucus Democratici in Iowa, solo 11% per Biden battuto ancora dalla Warren ancora in “stallo” dopo i sondaggi molto positivi che solo un mese fa la vedevano contrapporsi a Bernie Sanders per la possibile “sorpresa” alle Primarie Usa. Per Biden le prime soddisfazioni potrebbero arrivare dalle Primarie in South Carolina il prossimo 29 febbraio: l’ex vicepresidente di Obama guida i sondaggi di East Carolina U. con il 37% dei favori, seguito da Tom Steyer al 19% con Bernie Sanders in netto svantaggio al 14%; Buttigieg indietreggia al 4%, superato da Warren all’8% e appena davanti a Yang (3%), Gabbard (2%) e Amy Klobuchar al 2%. In queste Primarie dovrebbe iniziare la contesa anche Michael Bloomberg, seppur non certo ancora, con le carte che inizieranno a “stravolgersi” appena arriverà il Super Tuesday del 3 marzo prossimo (con 16 Stati chiamati alle Primarie).

