Sondaggi “Quorum”/ Elezioni europee 2024: Lega al 9% e Salvini in crescita, 47% non ha fiducia nell’Ue

Tra gli esponenti politici solo uno registra una crescita in termini di fiducia: si tratta di Matteo Salvini, che registra un incremento del 2%, attestandosi al 19% secondo gli ultimi sondaggi politici, in particolare quello dal titolo “Osservatorio Italia” realizzato da Quorum per Sky Tg24 anche in vista delle elezioni europee. Chi registra più fiducia è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella col 62%, a seguire la premier Giorgia Meloni col 32%, un punto percentuale in più rispetto al leader M5s Giuseppe Conte, mentre Antonio Tajani e Elly Schlein sono stabili entrambi al 25%.

Elezioni Europee 2024, sondaggi politici/ FdI al 26,8% ma cala la fiducia per Giorgia Meloni

Nonostante la fiducia nei confronti della presidente del Consiglio, il giudizio è negativo, anche rispetto alla rilevazione del 13 maggio, ma in calo, perché è del 56% quello negativo, ma meno di prima (-4%). A crescere è la percentuale di chi non sa quale giudizio esprimere, visto che è salito al 9% (+3%), e di chi promuove Meloni (35%, +1%). Per quanto riguarda le elezioni europee all’orizzonte, il sondaggio di Quorum ha chiesto agli intervistati se pensano più alla politica nazionale o a quella europea quando decidono se votare e per chi: nel 49% dei casi prevalgono i temi nazionali, nel 31% quelli europei, gli altri non si sbilanciano.

Elezioni Europee 2024, ultimi sondaggi/ In Veneto FdI prima al 32%, ma in Sicilia il M5S è al 23,6%

SONDAGGI POLITICI, QUORUM SU INTENZIONI DI VOTO ALLE ELEZIONI EUROPEE

Tra i sondaggi politici, anche quello di Quorum per Sky Tg24 approfondisce le intenzioni di voto per le elezioni europee, mostrando che il primo partito resta Fratelli d’Italia, che è al 27,2%, mostrando una crescita di 0,4 punti percentuali, quelli che perde il Pd, che è al 20,3%. In calo anche M5s che è al 15,9% (-0,2). In forte crescita la Lega di Matteo Salvini che risale al 9% (+0,7). Sulla stessa linea Forza Italia con Noi Moderati all’8,5% (+0,5). Se Stati Uniti d’Europa scende al 4,1% (-0,6), recupera invece Alleanza Verdi Sinistra che si riporta al 4,9% (+0,5%).

RIFORMA PENSIONI 2024/ La richiesta sindacale a livello europeo (ultime notizie 24 maggio)

Invece, Azione di Calenda sarebbe al 3,9% (-0,1), mentre Pace Terra Dignità di Santoro è all’1,9% (+0,1). In calo Libertà Sud Chiama Nord di Cateno De Luca che è allo 0,9%, dimezzando la sua percentuale. Infine, allo 0,5% Alternativa Popolare, mentre crescono indecisi e astenuti, che arrivano al 41,7%, acquisendo 2 punti percentuali.

I TEMI POLITICI E LA FIDUCIA NELL’AZIONE DELL’UE

Tra i sondaggi politici quello di Quorum per Sky Tg24 si distingue anche perché chiede su quali grandi temi politici dovrebbe avere più poteri l’Ue. Prevalgono immigrazione e sicurezza, a seguire lavoro e sviluppo economico, al terzo posto ambiente ed energia. Quarto posto per sanità, solo quinto per difesa e politica estera. Le politiche fiscali e agricole, insieme ai trasporti, sono i temi su cui l’Europa non dovrebbe acquisire più poteri. Per quanto riguarda la fiducia nell’azione dell’Ue, emerge una spaccatura, perché il 49% ha fiducia, il 47% no.

Chi ha più fiducia nell’Europa sono i giovani, in particolare la fascia dai 18 ai 34 anni (64%). Invece, in quella 35-49% prevale chi non ha fiducia (51%). Lo stesso vale per chi ha tra i 50 e 64 anni, dove la percentuale di chi non ha fiducia sale al 57%. Se si tiene conto invece degli orientamenti politici, hanno più fiducia nell’Ue gli elettori del Pd (80%) e di Forza Italia (73%), meno quelli M5s (57%), non ne hanno invece quelli di Fratelli d’Italia (56%), ancor più negativi quelli della Lega (84%).











© RIPRODUZIONE RISERVATA