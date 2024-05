Sondaggi politici Elezioni Europee 2024/ Boom Lega 9%, Meloni +6% sul Pd. Seggi Ue: 22 FdI, 12 M5s, 7 Renew

EUROPEE 2024, I SONDAGGI POLITICI DI BIDIMEDIA AGGIORNATI AL 21 MAGGIO: LEGA +0,5%, AZIONE RISCHIA AL 4%, PD SOPRA IL 21%

Nell’ultimo dei sondaggi politici offerti da BiDiMedia prima del “buio elettorale” che scatta per le rilevazioni demoscopiche a due settimane esatte dal voto delle Europee 2024, la “fotografia” nazionale vede ancora un’affluenza ferma tra il 51 e il 55% e con una quota di indecisi molto alta sul 22%. Questo significa che sì, le posizioni dei partiti in corsa per i 76 seggi del prossimo Europarlamento sembrano cristallizzate, ma la quota di chi ancora deve decidere se e cosa votare potrebbe spostare qualche equilibrio nei risultati finali dopo il 9 giugno 2024. Nell’attesa delle urne, i sondaggi politici raccolti e aggiornati fino al 21 maggio mostrano un lieve calo di Fratelli d’Italia che si conferma però sempre attorno al 27% a livello nazionale.

Dietro al 27,1% di questa settimana della lista di Giorgia Meloni, cresce il Pd ormai stabilmente a -6% da FdI: i Dem con Schlein in lista salgono al 21,1%, distanziando anche nettamente i terzi classificati, ovvero il M5s di Giuseppe Conte che non va oltre al 15,2% secondo le rilevazioni di BiDiMedia, in ulteriore calo dello 0,2% rispetto alla scorsa settimana. Chi invece compie il balzo più prodigioso è la Lega di Salvini che recupera lo 0,5% (soprattutto tra l’elettorato in quota FdI, ndr) e si proietta al 9,1% staccando ora nettamente l’alleato Tajani con il tandem Forza Italia-Noi Moderati ancora all’8,3%.

Nell’area in lotta con lo sbarramento fissato dal sistema elettorale delle Elezioni Europee, da notare il trend in ascesa per Alleanza Verdi-Sinistra che con il 4,4% tallona la lista di Renzi e Bonino “Stati Uniti d’Europa” (al 4,6% in calo) e mette distanza con Azione di Calenda che invece rimane ferma al 4%, rischiando di non avere europarlamentari eletti nella prossima legislatura Ue. Sotto il 4% invece stabilmente troviamo secondo i sondaggi politici di BiDiMedia le liste di Cateno De Luca “Libertà” al 2,5%, Santoro con Pace Terra e Dignità al 2% e l’SVP stabile allo 0,5%.

PROIEZIONE SEGGI EUROPEE, I CALCOLI DEI SONDAGGI POLITICI BIDIMEDIA: RENZI + CALENDA ‘PAREGGIANO’ IL PPE

Con queste intenzioni di voto che chiudono la campagna elettorale vista dai sondaggi politici BiDiMedia – ripetiamo in silenzio da sabato 25 maggio fino al weekend elettorale dell’8-9 giugno 2024 – importante è ora vedere la proiezione con stima dei seggi per capire gli equilibri tra le varie liste in Europa nel prossimo Europarlamento. Inevitabilmente, salvo clamorosi colpi di scena finali, FdI con Giorgia Meloni capolista vincerà la tornata elettorale esattamente come due anni fa alle Politiche: resta da capire con che numeri e soprattutto con quanti parlamentari sarà una delle forze più incisive nella prossima Plenaria di Strasburgo.

Ad oggi, i risultati vedrebbero Fratelli d’Italia (in quota ECR-Conservatori) primi con 22 seggi eletti, davanti ai 17 del Pd-S&D: al terzo posto in calo a 12 seggi invece il Movimento 5Stelle, ancora ad oggi senza alcun apparentamento con liste europee. La sfida interna al Centrodestra porta ben 14 su 76 seggi in dote all’Italia ai due alleati di Meloni al Governo: 7 a testa per Lega (ID, tra l’altro senza più l’alleato tedesco Afd dopo lo strappo deciso da Marine Le Pen) e Forza Italia-Noi Moderati-SVP (PPE), lo stesso numero tra l’altro delle liste italiane ascritte a ReNew Europe. 4 vengono da Stati Uniti d’Europa mentre gli altri 3 sono gli eletti in quota Azione-Calenda, sempre che appunto la lista riesca a superare quota 4% alle Elezioni di inizio giugno. Ad oggi sono 4, secondo BiDiMedia, i seggi per AVS, che vedrà però scindere le forze in Parlamento Ue con 2 al gruppo The Left e gli altri 2 ai Green.











