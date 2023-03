Sonia Bergamasco, chi è la moglie di Fabrizio Gifuni/ “Stiamo crescendo insieme”

Sonia Bergamasco, chi è l’attrice moglie di Fabrizio Gifuni: la carriera sul set

Sonia Bergamasco è un attrice di grande successo al cinema e in televisione, passione che condivide anche con il marito Fabrizio Gifuni, che oggi è ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Diplomatasi in pianoforte presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e in recitazione presso la Scuola del Piccolo Teatro, ha avuto numerose esperienze in teatro e soprattutto al cinema. Sul grande schermo ha recitato per Giuseppe Bertolucci in L’amore probabilmente, per Marco Turco in La straniera e per Bernardo Bertolucci in Io e te.

Franco Godi, chi è il musicista e produttore discografico/ Ha scoperto Drusilla Foer…

L’attrice ha recitato più volte anche al fianco di Fabrizio Gifuni, nei film Musikanten e La meglio gioventù e nella serie tv De Gasperi, l’uomo della speranza. Numerosi e prestigiosi i traguardi raggiunti in carriera, a cominciare dalla candidatura al Nastro d’argento per il film La meglio gioventù, per il quale è stata eletta miglior attrice. Inoltre, nel 2016 è stata scelta come madrina della 73° edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Chi è Fabrizio Gifuni, vita e carriera/ Il David di Donatello nel 2014 e...

Sonia Bergamasco: l’amore con Fabrizio Gifuni e le figlie Valeria e Maria

Sonia Bergamasco, sul fronte privato, è sposata dal 2000 con l’attore Fabrizio Gifuni e dal loro amore sono nate due figlie, Valeria e Maria. In un’intervista rilasciata a Io Donna nel 2021, l’attrice aveva così parlato del rapporto con il marito: “Mi ha sempre fatto molto ridere, e credo che il saper ridere di tutto, anche di noi stessi, sia uno dei valori essenziali del nostro rapporto. È una persona bellissima, stiamo crescendo insieme da tanti anni in una sfida quotidiana, anche contro la società: è molto più facile lasciarsi che rimanere insieme“.

KIMIA GHORBANI, CHI È/ Attivista iraniana: "Arrestata e frustata perché ero in auto con amici maschi"

Parlando invece delle figlie, Sonia Bergamasco ha fatto un confronto con la sua adolescenza: “Le mie figlie, Maria di 15 anni e Valeria di 17, hanno tutti i sacrosanti sturm und drang dell’età, ma anche delle certezze. Io ero fragile e testarda, le due cose insieme si sostenevano a vicenda, loro invece mi sembrano molto centrate, e questo è un gran conforto“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA