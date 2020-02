Sonia Bergamasco/ La sua voce per raccontare Mia Martini

Sonia Bergamasco ha un compito più che importante: prestare la propria voce per ripercorrere la vita di Mia Martini, in occasione dell’omaggio che andrà in onda su Rai 3. L’appuntamento è per la prima serata di oggi, giovedì 27 febbraio 2020, con Mia Martini: Fammi sentire bella, un docu-film in cui la Bergamasco guiderà lo spettatore attraverso le varie fasi della vita e della carriera della celebre cantante. Non sarà l’unica occasione per vedere la cantante e regista in tv, dato che nei prossimi giorni andranno in onda i nuovi episodi de Il Commissario Montalbano. Da alcuni anni infatti la Bergamasco interpreta Livia, la fidanzata storica del protagonista con il volto di Luca Zingaretti, e sarà presente anche nei due nuovi episodi che Rai 1 trasmetterà dal prossimo 9 marzo. Per la Bergamasco ritornare sul set non è stato così semplice, come ha raccontato a TvZoom in questi giorni. “Prima c’è stato l’addio a Camilleri“, ha detto, “e poi sul set in maniera abbastanza scioccante, l’addio ad Alberto Sironi“. Il regista storico della fiction è scomparso infatti lo scorso agosto in modo improvviso, a breve distanza dalla morte del papà letterario di Montalbano, Andrea Camilleri. Di Sironi, la Bergamasco ricorda “La sua passione riservata al progetto Montalbano, a cui ha dato vita televisiva, perchè è riuscito a tradurre le storie potenti di Camilleri“.

Sonia Bergamasco, dopo Mia Martini anche Lucio Battisti

Il volto di Sonia Bergamasco ci accompagnerà più volte nel mondo della musica. Non solo in occasione all’omaggio ad una delle più celebri cantanti della nostra storia musicale, Mia Martini, ma anche grazie al prossimo docu-film su Lucio Battisti. Fra una settimana, l’attrice e regista ritornerà infatti su Rai 3 per raccontare i segreti del noto cantautore. Anche grazie all’alleanza artistica stretta con Mina, che appena due anni fa ha pubblicato l’album Paradiso, una raccolta con tutte le canzoni più belle di Battisti. La Bergamasco intanto ha già alzato le mani di fronte ad una domanda che riguarda invece la sua Livia, la fidanzata del personaggio di Luca Zingaretti ne Il Commissario Montalbano. L’attrice non sa quale sarà il destino della fiction, soprattutto alla luce della recente scomparsa del regista Alberto Sironi. In seguito al tragico evento, è stato Zingaretti a finire dietro la macchina da presa. “Lui sapeva benissimo cosa doveva fare”, ha detto la Bergamasco a Tiscali, “ma è stato davvero faticoso perchè era quasi sempre in scena. Sono contenta però di questa sua svolta, perchè Il Commissario Montalbano è anche Luca Zingaretti. Con lui io sono sempre stata solidale“. Riguardo al suo futuro, l’attrice sottolinea di non aver ancora compreso quale commedia potrà riportarla sul grande schermo. A lanciarla è stato Ceccho Zalone in Quo vado, che le permetterà di ricevere “tantissimi copioni di commedie. Non ho ancora però trovato quella giusta“.

