Sonia Bracciale, moglie Dino Reatti/ Ecco perché la donna fece uccidere il marito

La vita di Sonia Bracciale e di Dino Reatti si incrocia molto prima di quel terribile 2012 in cui la donna ha ordinato l’omicidio del marito. Un passato fatto di tradimenti, botte e tanti debiti quello della Bracciale, che dalla rabbia aveva denunciato più volte la vittima alle autorità. Il suo tentativo era di buttarlo fuori dalla casa ad Anzola Emilia, in provincia di Bologna, dove convivevano da separati ormai da tempo. Oggi, domenica 14 giugno 2020, Storie Maledette approfondirà il caso e ci parlerà di Sonia Bracciale, di come ha chiesto ai complici Giuseppe Trombetta e all’amante Thomas Sanna di fare irruzione nella loro abitazione e uccidere Reatti a colpi di sprangate. Tutto è successo attorno all’una di notte fra il 7 e l’8 giugno di quell’anno: la lotta fra la vittima ed i due aguzzini non ha lasciato scampo all’uomo, che sebbene di stazza importante, non è riuscito a sopravvivere. “Covava rancore per il marito e voleva fargliela pagare, ci ha detto lei di dargli una lezione”, hanno detto in seguito i due complici alle forze dell’ordine. La Bracciale avrebbe detto persino loro di colpire il marito sulla gamba destra, il suo punto debole.

Sonia Bracciale, moglie Dino Reatti: la condanna a 12 anni e due mesi di carcere

Sonia Bracciale ha ricevuto la condanna definitiva per la morte del marito Dino Reatti: il suo omicidio le costerà 18 anni e due mesi di carcere, una sentenza definitiva. Una breve riduzione della pena iniziale di 21 anni e due mesi assegnata durante la prima fase del processo. “Avevo amato quell’uomo, non volevo gli fosse fatto del male”, ha detto a Storie Maledette. Per questo la Corte d’Assise ha riconosciuto alla donna il concorso anomalo: la dinamica dei fatti sarebbe andata in modo diverso rispetto alle sue intenzioni e a quanto richiesto ai due complici Giuseppe Trombetta e Thomas Sanna. Sono stati proprio loro, riferisce Il Corriere di Bologna, a confessare il delitto alle autorità, appena un giorno dopo la tragedia. Già in quel momento la pm Rossella Poggioli non aveva avuto alcun dubbio sul fatto che la Bracciale avesse organizzato l’omicidio con il compagno Sanna. Merito anche delle denunce fatte dalla donna in passato e nonostante fosse in attesa di separarsi dal marito. Si sapeva persino che la Bracciale avesse un nuovo compagno e che provava un forte rancore nei confronti di Reatti per via dei troppi debiti contratti.



