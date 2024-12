Liza Merkuryeva è tra i concorrenti finalisti di Bake Off Italia 2024, il programma più dolce del piccolo schermo giunto alla sua dodicesima edizione. Cresce l’attesa per scoprire il nome del miglior aspirante pasticcere del cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, e presentato da Benedetta Parodi. Siamo arrivati alle battute finali, ma soprattuto alle ultime sfide che decreteranno il miglior pasticcere italiano di questa edizione. Come sempre in giuria ritroveremo i maestri Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia a cui si aggiunge la presenza fissa del Maestro Pasticcere Iginio Massari. Spetterà a loro osservare e giudicare il lavoro degli aspiranti pasticceri nella splendida cornice di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).

Giulia Pilloni, finalista Bake Off Italia 2024/ La ex interiori designer punta alla vittoria: ci riuscirà?

Tra i finalisti della gara culinaria più dolce della tv c’è anche Liza Merkuryeva, top manager nel settore moda che durante la semifinale ha convinto i giudici prima con la sua torta moderna, classificandosi al terzo posto, e poi con la preparazione di un banchetto di dolci per un galà. Una prova non semplice che Liza ha saputo superare alla grande conquistando il terzo Golden ticket disponibile per accedere alla finale.

Claudio Iacone, finalista Bake Off Italia 2024/ Dopo aver strappato il Golden ticket punta alla vittoria!

Liza Merkuryeva, la manager di moda vincerà Bake Off Italia 2024?

Durante la semifinale di Bake Off Italia – Dolci in Forno 2024, Liza Merkuryeva ha conquistato il gusto e il palato dei giudici e maestri pasticcieri riproponendo anche un dolce della tradizione russa. Il dolce è stato apprezzato soprattutto da Ernst Knam, ma meno da Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Nonostante ciò, la top manager nel settore moda è riuscita a conquistare la finale ed ora è pronta a giocarsi il tutto e per tutto con gli altri finalisti: Giulia, Federica e Claudio. Chi sarà il vincitore di questa 12esima edizione?

Bake Off Italia 2024, finale/ Diretta e vincitore: ultima sfida per Giulia, Federica, Claudio e Liza

Poco prima della finale le previsioni su possibilità di vittoria di Liza non sono altissime, ma la gara è ancora aperta e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Chissà che Liza non possa stupire la giuria con i suoi dolci conquistando così il titolo di miglior pasticcere d’Italia!