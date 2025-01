Sonia Bruganelli racconta a Verissimo: “Io e Paolo Bonolis siamo cambiati”

L’ex moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli torna nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin e racconta come è cambiata la sua vita, ora che è reduce dall’esperienza a Ballando con le stelle, dove non sono mancate polemiche e divisioni, ma che ha sicuramente regalato qualcosa di speciale all’autrice. Riguardo ai momenti trascorsi in famiglia, Sonia Bruganelli ha raccontato: “Davide è pazzo del fratello, Adele invece è già più grande, la vedo molto educativa”.

Naike Rivelli annuncia a Verissimo: "Mi sposo con Roberto ad aprile"/ "Da giovane mi tagliavo"

Riguardo alla separazione con lo storico marito Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha raccontato: “Io e Paolo ci conosciamo da trent’anni e la vita ci ha messo davanti a momenti belli e faticosi, nel vivere mentre affronti tutto cerchi di andare avanti e vivere, forse un po’ stanca nel dare per scontato tutto, ho un po’ staccato dalla parte produttiva e dal lavoro quotidiano e qualche problematica è uscita, questioni di carattere e persone intorno. Mi sono sentita molto mamma e presa dal lavoro, con Paolo ci siamo un po’ persi, io non mando a dire le cose e sentivo che mi mancava l’aria, ci siamo parlati e abbiamo deciso che forse piuttosto che portare avanti un rapporto che era stato bello era meglio allontanarci. Sono convinta che fosse necessario nonostante io abbia vissuto più con Paolo che senza, ora siamo diversi”.

Delfina Delettrez Fendi, compagna di Alessandro Preziosi/ Designer di gioielli: amore lontano dai riflettori

Verissimo, Sonia Bruganelli e la separazione con Paolo Bonolis: “Non potevamo andare avanti per inerzia”

Sempre nel salotto di Verissimo, Sonia Bruganelli ha speso altre parole su Paolo Bonolis e sulla loro nuova vita da separati, ora che è passato oltre un anno dalla rottura ufficializzata da entrambi i volti televisivi. Da Silvia Toffanin, Sonia Bruganelli ha svelato come ha vissuto la separazione:

“Andare avanti per inerzia non avrebbe portato a niente, siamo due persone che parlano tanto e affrontano la vita in case diverse, situazioni diverse e da separati, i nostri figli lo sanno, è un dato di fatto, poi tutto quello che si legge e che dicono sono cose che nella vita reale non ci coinvolgono, c’è un rapporto di stima e di fiducia, ci siamo detti cose che non ci siamo detti in tutta la vita. Io adesso sto molto meglio di prima, credo stia meglio anche lui. Io non consiglio alle persone di separarsi, ma bisogna parlarsi senza darsi per scontati. Paolo per me è stata una figura più ampia che di un marito”. Riguardo al rapporto con Angelo Madonia, Sonia Bruganelli ha svelato: “Si è trovato a vivere una situazione importante da fuori, ad oggi dico che mi reputo doppiamente fortunata perché è stato molto intelligente, ho una persona che mi comprende e mi vuole bene e mi sento di proteggere da tutto questo gossip. Oggi vivo di attacchi, mi attaccano quindi sono, passerà pure questa moda”.

Eleonora Giorgi a Verissimo: "La malattia? L'ultimo esame mi ha tolto il sorriso"/ "Sono a un bivio"