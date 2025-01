Angelo Madonia e Sonia Bruganelli stanno ancora insieme? L’ex ballerino di Ballando con le Stelle e la ex moglie di Paolo Bonolis hanno confermato la loro frequentazione la scorsa estate dopo una serie di foto paparazzate e pubblicate dai settimanali di gossip. Un sentimento di cui entrambi hanno sempre cercato di parlare pochissimo e nato inaspettatamente durante alcuni incontri di lavoro. Qualcosa è cambiato durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci su Rai1, visto che la coppia sembrerebbe entrata in crisi. Sono tante e diverse le indiscrezioni su una presunta crisi di coppia, anche se nessuno dei due hai mai confermato la cosa né tantomeno smentita.

Sonia Bruganelli, chi è/ Natale assieme a Paolo Bonolis e la polemica con Lucio Presta: cosa c'è dietro...

L’esclusione di Angelo Madonia dal programma ha immancabilmente acceso i riflettori sulla sua relazione con Sonia Bruganelli, anche se il ballerino ha spento ogni chiacchiericcio: “Non ero distratto da lei né dalla nostra storia d’amore”. Non solo, in merito all’abbandono dal dance show di Milly Carlucci ha precisato da Domenica In: “sono andato via avendo tutti 10 dalla giuria, ero totalmente concentrato”.

Chi è Silvia Bonolis, la malattia della figlia di Sonia Bruganelli e Paolo/ "Provo rabbia e senso di colpa.."

Sonia Bruganelli rivela: “voglio tutelare la storia Angelo Madonia”

Eppure Angelo Madonia potrebbe non essere più il fidanzato di Sonia Bruganelli, visto che da tempo i due non si vedono più insieme. Basti pensare alla foto dello scorso Natale che hanno visto la Bruganelli trascorrere le feste con l’ex marito Paolo Bonolis e i figli. Grande assente proprio l’ex ballerino professionista di Ballando: un’assenza che pesa in giornate così importanti da trascorrere insieme. Possibile che la coppia stia vivendo un momento delicato e che stiano ancora valutando sul da farsi, ma una cosa è certa: il sentimento di Sonia Bruganelli.

Figli di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, Davide e Adele/ "Legame speciale, siamo molto uniti"

Proprio l’ex di Paolo Bonolis ospite di Francesca Fagnani a Belve ha confessato: “sto bene con Angelo Madonia anche se da quando si è avvicinato a me si è preso una serie di strali”. La ex opinionista del Grande Fratello ha poi precisato di voler proteggere e tutelare questo amore a differenza della storia passata con il celebre conduttore tv!