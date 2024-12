Sonia Bruganelli ospite a sorpresa al Grande Fratello 2024 insieme alla figlia Silvia

La notizia è circolata nei giorni scorsi e si è rivelata effettivamente reale nella diretta del 23 dicembre: Sonia Bruganelli ha fatto la sua apparizione al Grande Fratello 2024. L’ex opinionista del reality, che quest’anno si è cimentata nel ballo partecipando come concorrente a Ballando con le stelle, era nel pubblico dello show insieme alla figlia Silvia. Alfonso Signorini, dopo averla scorta nel pubblico, ha voluto salutarla in diretta, presentandola a tutto il pubblico presente.

Sonia Bruganelli è stata allora microfonata e ha salutato il pubblico, accanto a sua figlia Silvia, mostrandosi anche un po’ in imbarazzo per l’improvvisata di Signorini. E a proposito di Ballando, il conduttore non si è lasciato sfuggire l’occasione di fare riferimento alla sua avventura come concorrente, chiedendole di tornare poi in studio al GF per ballare un tango, invito che Bruganelli ha però rifiutato col sorriso: “Meglio di no”, ha replicato con un sorriso ironico. Il suo ritorno in studio è però piaciuto a molti telespettatori, che si chiedono ora se c’è la possibilità di rivederla ancora nel ruolo di opinionista del Grande Fratello.