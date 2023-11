Sonia Bruganelli: “Antonino Spinalbese? Fa curriculum una relazione con lui”/ E su Cesara Buonamici…

Sonia Bruganelli e il rapporto con Antonino Spinalbese

Cosa c’è tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese? E’ questa che ha cominciato a porsi il popolo del web dopo la pubblicazione sui social di alcune foto in cui la Bruganelli era in compagnia dell’ex di Belen Rodriguez. Oggi, a svelare la natura di tale rapporto è proprio Sonia Bruganelli che, nel corso di un’intervista rilasciata a Turchesando di Turchese Baracchi, ha spiegato di avere un rapporto professionale con Antonino conosciuto durante la sua ultima esperienza di opinionista del Grande Fratello Vip di cui lui era concorrente.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli al party di 'Ciao Darwin'/ Il conduttore: "Questa è l'ultima edizione"

“Si, lo so, ci chiamano ‘gli spinelli‘, fa molto ridere. È diventato un carissimo amico, stiamo collaborando a livello lavorativo, ho incontrato lui e sua figlia Luna Marì, dolcissima” – ha dichiarato in radio, come riportato anche da Tag24 – “Lui mi piace come ragazzo, come persona. Uno dei pochi uomini con cui non riesco mai a pagare, anche quando si esce in gruppo, è molto gentile. È un bravissimo ragazzo, ma non smentiamo, perché fa sempre curriculum una relazione con Antonino. Chi lo sa, chi vivrà vedrà”.

Ciao Darwin 9 si farà?/ Sonia Bruganelli lancia l'indiscrezione sulla nuova edizione

Sonia Bruganelli e il ruolo di opinionista di Cesara Buonamici

Al posto di Sonia Bruganelli, Alfonso Signorini, come opinionista, ha scelto Cesara Buonamici. Un ruolo inedito per la giornalista nonché storico volto del Tg5, ma cosa pensa la Bruganelli della Buonamici come opinionista del Grande Fratello 2023?

“Non so se sia un pesce fuor d’acqua, ma mi sembra che lì sia stata messa in ostaggio, che non vede l’ora che finisca, che il suo obbiettivo sia quello di uscirne il più possibile pulita”, le parole dette dalla Bruganelli a Turchesando.











© RIPRODUZIONE RISERVATA