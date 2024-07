Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, perchè si sono lasciati e in che rapporti sono oggi/ “Lui è innamorato…”

Per ben 25 anni hanno condiviso gioie, soddisfazioni, la bellezza della famiglia sempre più numerosa: circa un anno fa, arrivò però come un fulmine a ciel sereno la notizia della separazione. “Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non stanno più insieme” si leggeva ovunque dopo la rivelazione fatta tramite un’intervista per Vanity Fair con tanto di motivazioni volte ad esaurire la domanda più frequente: “Perché si sono lasciati”.

Nessun tradimento, nessuna frattura insanabile; Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati per motivi molto più ‘blandi’. Il sentimento, con il passare degli anni, è mutato in una forma diversa d’amore e sono entrambi a palesarlo nonostante si evinca, stando alle varie dichiarazioni anche successive, che il conduttore ha in un certo senso ‘subito’ la scelta di Sonia Bruganelli. “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua”.

Paolo Bonolis, i rapporti con Sonia Bruganelli ‘logorati’ dopo la nuova liaison dell’autrice?

“Sonia si è sforzata e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito; non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere”. Queste le parole di Paolo Bonolis a proposito dei sentimenti di Sonia Bruganelli, evidentemente non più all’insegna dell’amore come un tempo. Ma in che rapporti sono oggi?

Nelle settimane e nei mesi a seguire non sono mancati gli appuntamenti familiari tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dopo essersi lasciati: segno di rapporti ancora ottimi nonostante la fine della relazione. Nelle scorse settimane però qualcosa potrebbe essere cambiato; l’autrice – come vi abbiamo raccontato – ha iniziato una nuova relazione con Angelo Madonia e, stando ad un retroscena riportato dal settimanale Oggi: “Chi conosce bene Paolo Bonolis parla di una grande sofferenza perchè è ancora innamorato di lei; lei peraltro continua ad esercitare su di lui un grande ascendente professionale…”

