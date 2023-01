Sonia Bruganelli asfalta Luca Onestini al GF Vip: “Pagliaccio! Racconti stupidaggini”/ “Persa credibilità”

Sonia Bruganelli critica Luca Onestini: “Mi stavi simpatico, ora hai perso credibilità”

Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello Vip pronta a pungere con i suoi commenti schietti che nella diretta del 9 gennaio colpiscono Luca Onestini. L’opinionista appoggia Dana Saber nelle critiche lanciate a Luca Onestini tra gli altri, accusato da lei di essere un ‘pagliaccio’. Appellativo al quale si appoggia la Bruganelli per lanciare la sua accusa.

GF Vip, Sonia Bruganelli su Dana/ "Ha modi un po' aggressivi, ma non dice cose sbagliate". E punge Onestini!

“All’inizio quando sei entrato mi stavi molto simpatico, – esordisce Sonia in collegamento con Onestini – poi ad un certo punto hai switchato e ora stai facendo un soap opera sudamericana con Oriana e ti sei scordato che il Grande Fratello è in italiano, perché voi vi mettete lì e parlate spagnolo non si sa perché!”

Sonia Bruganelli punge Signorini "bimbomin*ia che fa i TikTok"/ Gelo al GF Vip!

Sonia Bruganelli contro Luca: “Pagliaccio? Dici un sacco di fandonie!”

L’attacco di Sonia Bruganelli continua: “Quello che dico lo dico perché lo penso e perché lo vediamo. Ultima cosa: stai totalmente perdendo credibilità anche all’interno della Casa perché vai in giro a parlare di Nikita e anche altra gente quando potresti dirlo in faccia, invece vai a parlare quando non ti vedono anche se poi ti vediamo che ci sono centinaia di telecamere!” “Quindi tu dici che sono un pagliaccio?” replica Onestini, “Sì. Quando tu parli parte la sigla: I cantastorie. Racconti un sacco di fandonie e di stupidaggini!” tuona.

LEGGI ANCHE:

Cristina Porta, chi è ex fidanzata di Luca Onestini/ Pesanti accuse dopo la rottura: Signorini indaga al GF?

© RIPRODUZIONE RISERVATA