Sonia Bruganelli avverte Edoardo: “Sarei sempre il pungiball di Antonella”/ “Se la prenderà sempre con te”

Sonia Bruganelli avverte Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip: scontro con Antonella Fiordelisi

Sonia Bruganelli non è una fan dei Donnalisi. L’opinionista lo ha ammesso senza peli sulla lingua nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip dove ha inoltre ammesso di non credere a questa storia d’amore, o meglio, di non credere ad Antonella Fiordelisi. Opinione che ribadisce quando Edoardo Donnamaria, pur essendo appena stato bacchettato senza motivo dalla Fiordelisi, continua a difenderla.

“Tu hai un leggero aspetto masochista perché io non riesco a capire. – lo avverte allora Sonia Bruganelli in diretta – In questo momento lei la prima cosa che ha fatto è stata prendersela con te che non c’entravi nulla. Nei prossimi tempi che starai con lei tu sarai il suo pungiball, se a te piace va benissimo ma mi sembra evidente.” Edoardo però torna a difendere la sua fidanzata, cercando di smentire le dichiarazioni fatte da Sonia in precedenza su Antonella. Per l’opinionista, infatti, la Fiordelisi ha creato questa storia non per reali sentimenti, ma perché funziona per il pubblico del Grande Fratello Vip.

