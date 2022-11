Sonia Bruganelli ribalta Antonella Fiordelisi: “Non sei al mio livello”/ “Io da 20 anni a Mediaset, tu…”

Sonia Bruganelli accusa Antonella Fiordelisi al GF Vip: “Si è costruita un ruolo”

Dopo l’intervista rilasciata a Casa Chi, Sonia Bruganelli torna a ribadire il suo pensiero su Antonella Fiordelisi e questa volta lo fa in diretta al Grande Fratello Vip, parlando con la diretta interessata. Sonia non crede alla storia di Antonella ed Edoardo e, anzi, ritiene che la Fiordelisi stia portando avanti una sceneggiata che il suo ex Gianluca stava per far crollare nella scorsa puntata.

“Secondo me Antonella ha una sua realtà che aveva costruito prima di entrare, – tuona la Bruganelli in diretta – che sta portando avanti, e quando ha visto il suo ex fidanzato non è che è rimasta in silenzio per rispetto ma perché, dal mio punto di vista, aveva paura di ciò che poteva dire Gianluca. Lei si è trovata con il ruolo che si era costruita dentro la Casa rispetto a quello che le stava dicendo Gianluca”.

Sonia Bruganelli argomenta ulteriormente i suoi dubbi, facendo notare un atteggiamento del padre della Fiordelisi: “Io sono rimasta un po’ sconvolta e toccata che da un padre che entra dentro la Casa e dice ad una figlia che ha conosciuto questo ragazzo da 40 giorni ‘Io e mamma siamo dei Donnalisi’. È come dire: ‘Fuori funziona il Donnalisi per cui Antonella, visto che hai lasciato il tuo fidanzato che a noi non piaceva perché vuoi farti questa storia’”

Antonella Fiordelisi, palesemente stizzita, nega le accuse e invita Sonia a guardare meglio le puntate; la Bruganelli non se lo lascia ripetere e la zittisce: “Non devi dirmi come fare questo lavoro perché lo faccio da 20 anni in Mediaset. Non ti devi nemmeno avvicinare e paragonare a me, non sei al mio livello!”

