Sonia Bruganelli, compleanno al GF VIP/ “Non faccio 50 anni”, la gaffe di Signorini

Sonia Bruganelli, la gaffe di Alfonso Signorini sul compleanno

Sonia Bruganelli riceve una sorpresa al Grande Fratello Vip 2022 per il suo compleanno. Alfonso Signorini sorprende l’opinionista con una torta con tanto di candeline con il numero 50, ma il conduttore fa una clamorosa gaffe visto che la moglie di Paolo Bonolis ha compiuto 49 anni. “Non ne faccio 50” – dice subito Sonia stupita nel vedere che il conduttore non conosce la sua età, ma Signorini si difende dicendo: “è stata Orietta a dirne che ne fai 50”. Ma le gaffe non finiscono qui, visto che la Bruganelli è delusa anche dalla torta, una semplice crostata. “Ma è una crostatina, che tristezza” esclama la Bruganelli, mentre Signorini replica “è l’unica che ho trovato sulla Nomentana”. Alla fine la Bruganelli non spegne la candelina visto l’errore e tocca proprio al conduttore spegnere.

Una gaffe che non è passata inosservata! Intanto proprio la Bruganelli, intervistata dal settimanale F, si è soffermata a parlare della sua relazione con Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli e l’amore per Paolo Bonolis

“All’inizio non ho detto niente a nessuno: ero fidanzata con un altro e non pensavo potesse diventare una cosa importante. Quando però uscì la copertina di un giornale scandalistico con un nostro bacio mi sono trovata a dover dare due spiegazioni: al mio fidanzato, e a mio padre” – ha raccontato Sonia Bruganelli sull’inizio della relazione con Paolo Bonolis. La storia con il popolare conduttore non è stata subito accettata dai genitori: “all’inizio papà era terrorizzato sia per l’età che per i figli, però Paolo in quel frangente è stato molto bravo: è venuto subito a conoscerlo e da quel momento hanno sempre avuto un bellissimo rapporto”.

Non solo, la Bruganelli ha rivelato di non essersi innamorata subito: “ha saputo conquistarmi con grande perseveranza, mi regalava libri, mi ha preso “di testa” anche se il mondo della tv può essere un incubo per una coppia. In quel periodo lui si era da poco lasciato con Laura (Freddi, ndr) e conduceva Beato tra le donne con un cast di 500 ragazze molto “agguerrite”. Io, prima di diventare donna, ero una ragazza fragile ma Paolo è il tipo che, fuori dal lavoro, fa capire alle altre con un solo sguardo che non hanno possibilità, ti tiene distante dieci metri”.

