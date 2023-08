Sonia Bruganelli concorrente a Ballando con le stelle 2023?/ Lei interviene: “Ecco come stanno le cose”

Sonia Bruganelli concorrente a Ballando con le stelle 2023? Lei rompe il silenzio e chiarisce

Sonia Bruganelli sarà una dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle? Corre da giorni la voce secondo la quale l’ex moglie di Paolo Bonolis sarà nel cast dello show di Milly Carlucci. Si è prima parlato di possibile ruolo da opinionista, poi di concorrente. Ultime indiscrezioni hanno inoltre rivelato che Sonia avrebbe sostenuto il provino per Ballando; ma come stanno veramente le cose?

Di fronte alle voci insistenti delle ultime ore riguardante un suo provino per far parte del cast dei concorrenti dello show di Milly Carlucci, Sonia Bruganelli ha deciso di rompere il silenzio, chiarendo come stanno le cose. “Bellissimo programma, ma non ho mai sostenuto nessun provino per ballare”, è stata la replica di Bruganelli alla nuova indiscrezione.

Sonia Bruganelli risponde alle indiscrezioni su una sua partecipazione a Ballando

Non è l’unica risposta che Sonia ha dato alle indiscrezioni sulla sua partecipazione a Ballando. Di recente Dagospia ha lanciato una bordata all’ex opinionista del Grande Fratello Vip, scrivendo: “Quella vanagloriosa iena ridens di Sonia Bruganelli non ci sta a finire nel cono d’ombra della visibilità, dopo essere stata silurata da Pier Silvio Berlusconi per trashismo al “GF Vip”. Ed ora le ambizioni sbagliate dell’ex moglie di Paolo Bonoli puntano alla Rai di “Ballando con le Stelle”. Alle pressioni di Viale Mazzini, Milly Carlucci nicchia: come giudice “selvaggia” basta e avanza la Lucarelli”. Indiscrezione alla quale Bruganelli ha poi così risposto: “Leggo molto astio da parte del buon Dagospia… sarà forse per una risposta diretta e sincera che ho dato alla sua “socia” (lei si molto trash) un po’ di tempo fa ?!?! #chissà. PRESTO RACCONTERÒ COME È ANDATA DAVVERO”.

