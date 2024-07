Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno insieme: reazione di Paolo Bonolis e Ema Stokholma/ Gossip di fuoco

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno insieme ed escono allo scoperto: “Coppia fissa da tempo”

Le indiscrezioni e le voci si rincorrono da tempo ma ormai non sembrano esserci più dubbi: Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono fidanzati. A fare chiarezza sulla loro situazione sentimentale è il sempre informato Giuseppe Candela che su Dagospia ripercorre l’inizio del loro amore dal primo incontro fino all’ultimo avvistamento avvenuto durante il party prematrimoniale di Simona Ventura e Giovanni Terzi pochi mesi fa. I due non si nascondo più e pur non ufficializzando pubblicamente la loro storia hanno deciso di uscire allo scoperto e viversi alla luce del solo, incuranti di essere ‘baccati’ dai paparazzi e fotografi.

Nel dettaglio, Giuseppe Candela ha spifferato: “Le voci sono da tempo diventate certezze, dopo i primi indizi e le foto insieme: Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono ormai una coppia. L’ex signora Bonolis e il ballerino di Ballando con le Stelle, ex di Ema Stokholma, sono stati più volte avvistati insieme in uscite pubbliche. L’ultima qualche giorno fa, si sono presentati a Milano mano nella mano al party organizzato prima delle nozze da Simona Ventura e Giovanni Terzi.” E non è tutto perché nelle scorse settimane, durante il party organizzato dopo la finale dell’Isola dei famosi 2024, era presente anche Angelo Madonia, segno che con Sonia Bruganelli c’era già qualcosa in più di una semplice amicizia.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono fidanzati: la reazione di Paolo Bonolis ed Ema Stokholma

Sonia Bruganelli ed Angelo Madonia stanno insieme ma come hanno reagito rispettivamente l’ ex marito dell’opinionista Paolo Bonolis e l’ex fidanzata del ballerino Ema Stokholma? A spifferare dei retroscena questa volta è stato Alberto Dandolo sulle pagine del magazine Oggi riportando l’ipotesi che Ema Stokholma sia ancora innamoratissima di Angelo Madonia: “A soffrire per questa frequentazione la sensibile Ema che, pare, non abbia mai accettato la fine della storia d’amore con il ballerino di cui era (e forse ancora lo è) innamoratissima.” Pubblicamente, però, la dj non si è mai lasciata andare a nessun commento né ha lanciato frecciate all’ex tramite social.

Invece, come ha reagito Paolo Bonolis alla notizia della storia d’amore tra l’ex moglie Sonia Bruganelli ed Angelo Madonia? Per il momento ha scelto la via del silenzio del resto il conduttore non ha mai prestato il fianco al gossip Il conduttore e l’imprenditrice vivono vicini e passano ancora molto tempo insieme anche per via di Silvia, Davide e Adele, i loro tre figli. Inoltre vanno anche spesso in vacanza, trascorrendo ancora giorni felici con tutta la famiglia riunita. Ed in una recente intervista a Verissimo da Silvia Toffanin, Bonolis aveva ammesso di non aver nulla in contrario all’ipotesi che la sua ex iniziasse un’altra relazione.











