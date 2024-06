Isola dei famosi 2024, Sonia Bruganelli allo scoperto con il fidanzato Angelo Madonia/ Al party non c’era…

Sonia Bruganelli e il nuovo fidanzato Angelo Madonia: ‘paparazzati’ insieme alla finale dell’Isola dei famosi 2024

Ieri sera si è conclusa questa breve edizione dell’Isola dei famosi 2024 con la vittoria di Aras Senol, il secondo posto di Samuel Peron ed il terzo del Edoardo Stoppa. E dopo la puntata come da tradizione conduttrice, gli opionionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e tutti, o quasi, i concorrenti hanno partecipato alla mega festa post finale. Matilde Brandi, da molti definita la vincitrice morale dell’edizione, tra balli e divertimento ha postato su Instagram una serie di storie con tutti i presenti e così oltre a scoprire chi c’era e chi non c’era dei concorrenti dell’Isola dei famosi 2024, esclusi i finalisti ancora in Honduras non è passata inosservata una presenza speciale quella di Angelo Madonia, nuovo fidanzato di Sonia Bruganelli.

Da mesi si rincorre il rumors che ci sia un flirt tra Sonia Bruganelli ed Angelo Madonia, ballerino professionista di Ballando con le stelle che proprio nello show di Milly Carlucci ha conosciuto e si è innamorato di Ema Stockolma. La relazione tra i due è finita dopo alcuni mesi ed adesso pare che Angelo Madonia è il nuovo fidanzato di Sonia Bruganelli, quest’ultima a sua volta reduce dalla separazione con Paolo Bonolis. È stato il magazine Chi il primo a lanciare lo scoop di un flirt tra i due dopo averli beccati più volte insieme. Madonia, in seguito, sempre nel magazine diretto da Alfonso Signorini ha smentito il flirt parlando di semplice amicizia ma i ben informati sostengono che tra i due ci sia qualcosa di più e le immagini della festa dell’Isola dei famosi 2024 accendono il gossip.

Isola dei famosi 2024 party, Sonia Bruganelli con Angelo Madonia chi c’era e chi non c’era

Sonia Bruganelli è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato Angelo Madonia, o almeno cosi sembra, di recente, invece, il professionista di Ballando a Chi aveva confessato: “Sonia è una cara amica, anche se non ci conosciamo da molto. Però apprezzo la sua intelligenza e la simpatia. Ci siamo conosciuti quando lei è venuta in Spagna, io ero lì a fare Bailando, la versione spagnola del programma di Milly Carlucci. Ci siamo conosciuti meglio perché abbiamo amici in comune e la cosa è nata in questa maniera.”

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia a parte, alla festa dell’Isola dei famosi 2024 non sono mancati grandi assenti. Presenti Matilde Brandi e, come riporta Biccy, anche c’erano anche Khady Gueye, Sonia Bruganelli, Vladimir Luxuria, Dario Maltese, Daniele Radini Tedeschi, Greta Zuccarello, Maité Yanes e Valentina Vezzali. Assenti invece Joe Bastianich (che si trova a New York), Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e ovviamente Francesco Benigno l’unico squalificato dell’edizione che sui social ha dimostrato tutto il suo rancore esultando per la sconfitta di Artur Dainese al televoto.











