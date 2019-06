Sonia Bruganelli/Frecciatina al veleno:”Paolo Bonolis? Volto in un mondo di maschere”

Paolo Bonolis è un “volto in un mondo di maschere”. Mai frase fu così pungente ma allo stesso tempo speciale soprattutto se a scriverla è la moglie Sonia Bruganelli che con un post lungo e significativo ha voluto fare i suoi migliori auguri al conduttore per il suo compleanno. Paolo Bonolis è una persona speciale. Lo sa chi gli vive accanto ogni giorno e lo sa bene chi lo segue in tv da anni. I suoi occhi parlano per lui soprattutto quando, tra una scena trash e una battuta pungente, trova il tempo di “impegnarsi” politicamente e socialmente mentre le lacrime si affacciano e lui a stento riesce a trattenersi. Il Paolo Bonolis che amiamo e conosciamo sa puntare sui difetti degli altri costruendoci sopra programmi interi, qualsiasi sia il loro titolo, quasi fosse un caricaturista ma senza bisogno di pennelli e colori, ma usando solo la sua lingua e il suo italiano forbito. La moglie Sonia Bruganelli questo lo sa bene e in questo giorno speciale lo ha voluto sottolineare non senza frecciatine ai colleghi conduttori del marito.

GLI AUGURI SPECIALI (CON FRECCIATINA ANNESSA) DI SONIA BRUGANELLI

Sonia Bruganelli pubblica un piccolo video con protagonista Paolo Bonolis e poi lo accompagna con i suoi auguri speciali (con frecciatina al veleno annessa): “Auguri grande uomo. Un volto in un mondo di maschere 🎭. Un uomo che non ha bisogno di gonfiare il petto e di alzare i toni per avere ragione“. Se questa prima frase è da prendere un po’ con le pinze e da aggiungerci un po’ di malizia pensando ad altri conduttori tv, la seconda non lo è di certo. Sonia Bruganelli sottolinea che il marito è bravo nel suo lavoro ma non solo in tv ma anche nel privato dove è un marito premuroso e rispettoso della propria donna ed è sempre pronto a tutto pur di vedere i figli felici: “Il più bravo conduttore televisivo che conosca e un uomo che non ha avuto paura di perdere lo scettro di maschio alfa rendendo la propria donna indipendente economicamente e come persona. Un uomo che è padre di 5 figli per i quali rinuncia quotidianamente alla sua tanto agognata “ solitudine” AUGURI PAOLO“.

Ecco il video postato dalla Bruganelli:





