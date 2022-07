Sonia Bruganelli: “GF Vip 7? Ho proposto donna incinta da far partorire nella Casa”/ La risposta degli autori

Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello Vip: “Alfonso voleva che lo aiutassi”

Sonia Bruganelli si prepara a tornare sulla sua poltrona da opinionista del Grande Fratello Vip per la sua seconda esperienza. Ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, l’opinionista ha spiegato come ha deciso di tornare al GF Vip nonostante la precedente decisione di non proseguire quest’avventura. “Non che io volessi essere corteggiata perché io realmente faccio un altro lavoro, e per me la priorità ce l’ha la produzione. – ha spiegato la Bruganelli, continuando – Devo dire però che per me è stato molto bello sentirmi dire da Alfonso che voleva che lo aiutassi in questa seconda mia esperienza, che si era trovato molto bene con me.”

Quest’anno Sonia non sarà affiancata da Adriana Volpe, con la quale si è più volte scontrata nella scorsa edizione, ma da una nuova compagna di avventura: Orietta Berti.

Sonia Bruganelli si è detta felice di essere affiancata da lei: “Orietta Berti è un mito. Io l’ho conosciuta perché è venuta ospite a “I libri di Sonia” con il suo libro e ci siamo trovate benissimo insieme. Che dire? Orietta è Orietta, è una donna con un carisma incredibile.” ha ammesso la moglie di Paolo Bonolis. E ancora: “Si è saputa reinventare negli anni, ha capito qual era il mood, si è presa non troppo sul serio e questo è sintomo di grande intelligenza.”

Nel corso della chiacchierata, Sonia Bruganelli ha confessato di aver fatto una proposta pazza agli autori del Grande Fratello Vip: “Ormai con il fatto che in corsa entrano nuovi personaggi, il Grande Fratello può durare anche due anni. Io avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa. Mi hanno detto che era troppo rischioso.” ha concluso.

