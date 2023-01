Sonia Bruganelli, il 2023 inizia a New York/ Il motivo? Spunta Sebastiano Silvio

Sonia Bruganelli vola a New York, il motivo é la reunion in famiglia con Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli é risultata assente in ben due puntate del Grande Fratello vip 7 in corso, venendo meno al suo ruolo di opinionista, e il motivo é ora presto detto. Il nuovo nonché primo numero datato 2023 di Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini, immortala la bionda vip mentre é nella Grande Mela, New York, in una vacanza esclusiva a cui si é concessa nel periodo delle festività, a cavallo tra il Santo Natale e l’Epifania 2023. E il motivo del viaggio non é solo la voglia di un soggiorno vacanziero nel vecchio continente, ma é anche l’occasione di una reunion familiare straordinaria. In occasione del soggiorno newyorkese, dove insieme a loro non mancano le figlie Adele e Silvia, i due coniugi vip stringono tra le braccia il nuovo discendente della Bonolis family, Sebastiano Silvio.

Nella Bonolis family arriva Sebastiano Silvio

Si tratta del neonato nipotino di Paolo Bonolis, nonché figlio di Stefano, primogenito nato dalla storia del conduttore con la modella americana Diane Zoeller (con cui il Paolo ha avuto anche Martina prima che conoscesse Sonia e creasse una nuova famiglia). Il viaggio per i due coniugi vip é, inoltre, anche occasione per celebrare la figlia Silvia, che il 23 dicembre 2022 ha festeggiato il compleanno.

Nel frattempo, oltre alla reunion della Big family in cantiere, per Sonia Bruganelli, vi sono diversi impegni professionali, come il progetto I libri di Sonia che lei conduce su Mediaset infinity e un altro progetto, che almeno per il momento rimane top secret. Inoltre, come se non bastasse lady Bonolis é attesa al suo incarico di opinionista nel cast del Grande Fratello vip 7 in corso, anche se la sostituzione di Soleil Sorge -subentrata al suo posto per ben due puntate- riscuote da giorni una notevole influenza via social. Tanto che non si direbbe azzardata l’ipotesi che potrebbe vedere Soleil Sorge presto confermarsi come neo opinionista di ruolo al Grande Fratello vip 7, anche in sostituzione di lady Bonolis.

