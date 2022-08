Sonia Bruganelli: “Il Grande Fratello Vip? Ecco perchè ho accettato”/ “Signorini…”

Sonia Bruganelli e il ritorno al Grande Fratello Vip

Sonia Bruganelli, dopo l’esperienza nella scorsa edizione, tornerà a ricoprire il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. Nonostante i dubbi iniziali, la moglie di Paolo Bonolis, alla fine, ha ceduto al corteggiamento di Alfonso Signorini e, durante la settima edizione, dividerà la poltrona di opinionista con Orietta Berti. La decisione della Bruganelli di accettare la proposta di Signorini ha spiazzato tutti, in primis i suoi fan che, attraverso l’apposita funzione di Instagram, le hanno chiesto il vero motivo per cui ha deciso di ripetere un’esperienza che sembrava ormai chiusa.

Sonia Bruganelli/ "Il Grande Fratello Vip con tutti gli ingressi può durare due anni"

“Perché ho deciso di rifarlo? Perché la proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un sogno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta“, è stata la risposta di Sonia.

Sonia Bruganelli, la rivelazione sul Grande Fratello Vip

Sono state tante le domande che i fan di Sonia Bruganelli hanno deciso di rivolgerle su Instagram. La moglie di Paolo Bonolis non si è tirata indietro e ha risposto a tutti i quesiti. Qualcuno, inoltre, le ha chiesto se sia felice di tornare a fare l’opinionista del reality e la risposta della Bruganelli è stata come sempre chiara e diretta.

Laura Freddi e il rapporto con Sonia Bruganelli/ "Siamo due donne completamente diverse ma..."

“E’ stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento e fare qualcosa di leggero credo possa aiutarmi“. E, infine, sulla collega Orietta Berti con cui dovrà commentare le vicende degli inquilini di Cinecittà, ha aggiunto: “Orietta più bacchettona di Adriana? Non credo, Orietta non ha paura del giudizio del pubblico, si mette in gioco“.

LEGGI ANCHE:

Paolo Bonolis, marito Sonia Bruganelli/ "Ci divertiamo, ridiamo come migliori amici"

© RIPRODUZIONE RISERVATA