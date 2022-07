Sonia Bruganelli in aereo privato/ Flora Canto: “Con i soldi di Paolo Bonolis…”

Sonia Bruganelli spiega al web perché viaggia in aereo privato: la rivelazione pre-Gf vip

Ancor prima di avviare la nuova esperienza tv alle prese con il ruolo di opinionista per il Grande fratello vip 7, che con ogni probabilità partirà a settembre 2022 su Canale 5, Sonia Bruganelli in queste ore è al centro dell’attenzione mediatica per un post condiviso via social. Lo stato in questione, che fa scatenare il popolo della rete tra le reazioni social più disparate, vede la consorte di Paolo Bonolis spiegare al web il motivo per cui sceglie di viaggiare in aereo privato e non in aereo di linea, lanciando al contempo quella che sembra essere una stoccata velata ad alcuni colleghi che viaggerebbero low-cost per poi attivarsi in lamentele social, per fini ignoti. “Giuro che prima o poi la smetto… per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il Covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio. Per critiche o rimostranze scrivete sotto (come sempre)”, si legge tra le righe del curioso post della Bruganelli. E lo stato in questione è stato prontamente segnalato a Flora Canto da un utente, al grido di “mi sa che ce l’ha con te!”.

Sonia Bruganelli/ In vacanza si fa coccolare dal figlio Davide e da Paolo Bonolis

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Flora Canto replica al tweet di Lady Bonolis: si accende la lite?

Non a caso, poi, non si è fatta di certo attendere la pronta replica dell’ex Tale e quale show, Flora Canto, via social. Una replica che sembra essere una mera stoccata sferrata a Lady Bonolis, che taccerebbe quest’ultima di vivere e godere di grandi benefici a spese del consorte e conduttore tv, Paolo Bonolis: “Ma fa benissimo! Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi”.

Sonia Bruganelli provoca "Voli cancellati?"/ "Preferisco pagarmi un aereo privato"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flora Canto (@floracanto)

Insomma, sembra proprio che tra Sonia Bruganelli e Flora Canto non corra proprio buon sangue, tanto che tra i commenti social rilasciati a margine del curioso botta e risposta web tra le due vip, c’è chi si chiede se le due siano ancora “amiche”, come si palesavano un tempo in foto.

E un’altra domanda sorge ora spontanea: che Sonia possa replicare alle dichiarazioni aspre di Flora?

LEGGI ANCHE:

Sonia Bruganelli: "GF Vip 7? Ho proposto donna incinta da far partorire nella Casa"/ La risposta degli autori

© RIPRODUZIONE RISERVATA