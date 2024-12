Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Enrico Brignano e Flora Canto che si sono detti “si” il 30 luglio del 2022 a Palo Laziale con una cerimonia romantica celebrata nella splendida cornice del mare di Ladispoli. Il matrimonio tra lo showman e la ex tronista di Uomini e Donne è stato l’inizio di una bellissima favola d’amore suggellata anche dalla nascita di due splendidi figli: Martina e Niccolò. Proprio Flora Canto, oggi attrice e conduttrice, dalle pagine di Nuovo Tv ha raccontato: “Enrico Brignano l’ho conosciuto dopo la fine di un matrimonio e quando non aveva figli: con me ha creato la sua famiglia”.

In realtà a fare da Cupido tra i due è stato Giancarlo Magalli stando a quanto rivelato da Enrico Brignano dalle pagine di Io Donna. Non solo, proprio lo showman ha raccontato che per conquistare il cuore di Flora ha puntato tutto sul cibo e su una passione smaniosa per i mandaranci. “Per me era una strada in discesa, sono figlio di fruttivendoli. Sono cintura nera di frutta e verdura ed è così che l’ho conquistata, con cassette di frutta e ortaggi” – ha raccontato Brignano.

Enrico Brignano e Flora Canto, il primo incontro grazie a Giancarlo Magalli

L’amore tra Enrico Brignano e Flora Canto è stato tutto in discesa con la coppia che nel 2017 ha accolto la prima figlia Martina a cui ha fatto seguito nel 2020 il figlio Niccolò. Nel 2021 è arrivata la proposta di matrimonio che il comico e showman ha fatto alla sua amata durante uno spettacolo nella magica cornice dell’Arena di Verona.

Lei è la parte migliore di me nell’elaborazione di pensiero, non posso più fare a meno di chiederle: che faresti al posto mio?” – ha detto l’attore e showman che si considera molto fortunato ad aver trovato l’amore e quotidianamente si impegna per migliorare anche per il bene e il futuro dei suoi figli. “Spero che i miei figli un giorno possano dire che il loro padre è una brava persona” – ha detto Enrico Brigano.

