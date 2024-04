Sonia Bruganelli: “Io e Joe Bastianich insieme? Non è abbastanza ricco”/ La stoccata all’Isola dei Famosi!

Matilde Brandi provoca Sonia Bruganelli il diretta all’Isola dei Famosi 2024: cos’è successo

Botta e risposta pungente in diretta all’Isola dei Famosi 2024 tra Sonia Bruganelli e Matilde Brandi. Se è vero che l’opinionista ha punzecchiato la concorrente in varie occasioni nel corso della serata, è vero anche che la showgirl si è mostrata pronta a replicare a tono. Quando allora, chiamata in zona nomination, Matilde Brandi ha citato Joe Bastianich in merito ad una discussione avuta con lui in questa prima settimana all’Isola, la showgirl ha tirato in ballo anche Sonia, assestando una stoccata.

Joe Bastianic sotto accusa all'Isola: "Non ha empatia"/ Lui: "Non parlo con tutti, il mio tempo è prezioso"

Sonia Bruganelli gela all’Isola dei Famosi: “Io e Bastianich insieme? Non è abbastanza ricco!”

“Vi vedrei bene insieme”, è stata l’osservazione, che sa però di frecciatina, di Matilde Brandi su Joe Bastianich e Sonia Bruganelli. Per la showgirl, i due sarebbero dunque molto affini, forse anche per il carattere che lei stessa ha definito ‘snob’ dell’imprenditore. Fatto sta che l’ex moglie di Paolo Bonolis non si è fatta scuotere dalla battuta/osservazione della naufraga e, anzi, ha replicato come solo lei sa fare: “Non è abbastanza ricco, non ci farei nulla”, ha osservato l’opinionista. D’altronde non è la prima battuta del genere fatta da Bruganelli, anche nel corso di questa terza puntata dell’Isola dei Famosi 2024. Lei stessa ha sottolineato di amare gli agi e il lusso in più occasioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA